"La vida en una redacción": las memorias de Graciela Requena con prólogo de Ramos Allup

Caracas/Foto: Cortesía. La editorial Guadalquivir anuncia la publicación de “La vida en una redacción”, las memorias de la periodista venezolana Graciela Requena, figura clave del periodismo latinoamericano y cofundadora del Grupo Editorial Poleo y de Zeta, uno de los proyectos periodísticos más influyentes de la historia contemporánea venezolana, fundado por el legendario periodista Rafael Poleo.

En este libro, Requena narra desde adentro la construcción de un medio libre en una nación marcada por el poder y la censura. Con una prosa directa y elegante, entre la crónica y la confesión, la autora reconstruye décadas de noticias, batallas editoriales, persecuciones y también de humor, amistad y amor por el oficio.

El libro cuenta con un prólogo de Henry Ramos Allup, histórico dirigente democrático venezolano, quien rinde homenaje a la labor periodística y al coraje civil de una generación que enfrentó al autoritarismo con la palabra como única arma.

La vida en una redacción es, además, un viaje desde la creación del Grupo Editorial Poleo, uno de los conglomerados periodísticos más importantes de Venezuela —nacido en los pujantes y democráticos años setenta— hasta su colapso tras resistir por más de dos décadas los embates del chavismo: campañas de persecución, intentos de expropiación, sabotaje interno y ataques directos contra la familia Poleo, símbolo de la prensa libre venezolana.

En sus páginas se revela también la trepidante historia de cómo Graciela Requena debió escapar por la frontera colombo-venezolana, tras ser objeto de una demanda temeraria de PDVSA contra el grupo editorial por “difamación”, luego de que este revelara la hipoteca de Citgo a Rosneft. Una causa judicial que más tarde sería declarada perimida, abandonada incluso por sus propios impulsores, cuando éstos cayeron a su vez bajo las garras del régimen que sirvieron.

La obra forma parte del catálogo inaugural de Guadalquivir, sello editorial fundado por Graciela Requena y su hijo, el periodista y empresario Francisco Poleo, dedicado a publicar obras de alta relevancia literaria y política que combinan testimonio, memoria y narrativa contemporánea.

La prosa de Graciela Requena es personal, didionesca, a ratos humorística, cercana e

informal en el mejor sentido de la palabra. Es la voz de una narradora única, de una cuentista con un talento especial y una creatividad sin límites, capaz de convertir los episodios más duros del exilio y del oficio periodístico en una lección de vida, ironía y resistencia.

“Graciela Requena escribe con la serenidad de quien lo vio todo y sobrevivió para contarlo. Este libro no sólo rescata una época dorada del periodismo venezolano; también explica cómo llegamos a este presente”, afirma Poleo.

La vida en una redacción está disponible en Amazon en formato impreso y digital, y próximamente en librerías de Estados Unidos, España y América Latina.

