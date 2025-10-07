La Vinotinto se lleva un histórico bronce en la Conmebol Liga Evolución Sub-15 tras vencer a Uruguay

Caracas/Foto: FVF.- La Vinotinto sub-15 concluyó su participación en la Conmebol Liga Evolución, que se llevó a cabo en Paraguay, al conquistar una histórica medalla de bronce tras vencer el lunes en la tanda de penales a Uruguay por marcador de 6-5, después de que el partido finalizara 0-0 en el tiempo reglamentario.

De acuerdo con una nota de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), se trata del primer podio en la historia de Venezuela en esta categoría del fútbol masculino.

La selección dirigida por Jhonny Ferreira terminó el torneo de manera invicta, con dos victorias, dos empates y una victoria por penales, la cual significó la adjudicación del tercer lugar.

En el duelo por el tercer puesto, La Vinotinto contó con ocasiones para abrir el marcador. Pese a esto, no cristalizaron las ocasiones, por lo que el empate sin goles llevó la definición por penales, donde los criollos acertaron sus seis cobros consecutivos para sellar el 6-5 final.

Durante la fase de grupos del torneo, Venezuela fue colíder junto a Brasil, ambos con ocho puntos y un diferencial de +3. Sin embargo, el criterio de más goles a favor favoreció al conjunto amazónico.

En su recorrido por la Conmebol Liga Evolución, La Vinotinto superó 2-0 a Perú, venció 2-1 a Colombia, e igualó 0-0 ante Ecuador y en la última fecha del grupo empató 1-1 ante Brasil.

"El tercer lugar obtenido en Paraguay confirma el crecimiento sostenido de las generaciones juveniles venezolanas y la proyección de un talento que combina identidad, trabajo y visión internacional. Esta medalla de bronce representa no solo un logro deportivo, sino un paso más en la construcción del futuro de La Vinotinto", resaltó la Federación.







