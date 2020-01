Laidy Gómez calificó como una “pesadilla” la crisis de servicios básicos en Táchira

Caracas/ Foto: @Vladimirala1_gv. La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, aseguró este lunes que la situación de los servicios básicos en la entidad andina es crítica, pero que lo más grave es la falta de atención por parte de las autoridades competentes para solventar la situación. Se refirió también a la controversia suscitada en el marco del certamen de belleza en la Feria Internacional de San Sebastián, tras ser politizada.

“Estuve en Caracas la semana pasada y puse gasolina sin hacer cola, es otro país. Lo que se está viviendo en las regiones es muy grave. Le decimos a la sociedad política que estamos afanados por resolver los problemas porque el pueblo ya no soporta. No tenemos luz, gas y agua. Es una pesadilla. Debemos buscar una solución política para resolver la conflictividad, con la participación de la sociedad”, comentó durante una entrevista realizadapor el periodista Vladimir Villegas en el programa “Vladimir a la 1” transmitido a través de Globovisión.











Gómez afirmó que la población “no está esperando saber quién es más o menos líder” sino alguien que los oriente a resolver sus problemas. En ese sentido, aseveró que no recibe recursos por parte del régimen para atender problemas graves como vialidad y la salud.

“Los venezolanos queremos que la solución se presente ya. Los sectores radicales cuando le hablan de contarse, se esconden porque no saben jugar el escenario electoral. Estamos pidiendo que haya condiciones y un CNE que le de confianza al país, para ir a la política. En 2015, los partidos políticos legitimados ganamos las elecciones, pero sin tarjeta cómo vamos a legitimar que nos permitan garantizar la seguridad de esos votos”, agregó.

Asimismo recalcó la importancia de que se renueve el Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de un esquema de negociación que satisfaga a las partes involucradas.











“Tiene que existir un punto de acuerdo en el que todas las partes tengan desprendimiento político. Hay sectores que no quieren desprenderse de sus intereses políticos, hay algunos que les gusta la crisis porque viven de ella“, acotó.

Acción Democrática

La mandataria regional puntualizó la importancia de Acción Democrática en sus 78 años de historia en la solución de conflictos en Venezuela, debido a su estructura a nivel nacional para organizar a la población, en aras de la libertad y la democracia.

“Tenemos años organizándonos, somos un partido que ha tenido que sacrificar intereses en favor de la democracia. El voto es un derecho legítimo del pueblo. AD tiene que recoger los vidrios rotos cada vez que hay una riña, nos estamos organizando hasta el último rincón. Tenemos estructura humana organizada, un soporte para balancear la crisis política”, acotó.

Sobre el “Protector del Estado”

El pasado 31 de enero de 2018, el régimen de Nicolás Maduro designó a Freddy Bernal como “protector” del estado Táchira, una cargo paralelo a la gobernación, sin embargo, Laidy Gómez enfatizó que ese nombramiento carece de legitimidad y no ha aportada nada en favor de los tachirenses.

“Si un operador político trajera recursos para mejorar nuestra vialidad diría que fue positivo que enviaran a alguien paralelo aquí para tomar mis funciones, pero no es así, no es legítima esa figura. Quizás el Táchira es el único estado del país donde no hay electricidad durante ocho horas. La obligación de un gobierno es atender el mal común, hacerlo con mucha disponibilidad. La realidad es que hace 20 años teníamos, agua, electricidad y gas”, expresó.

Polémica en la Feria de San Sebastián

Por su parte, Gómez expresó que está tan deteriorada la institucionalidad que hasta se reflejó en un evento cultural como la Feria de San Sebastián.

“Es un evento propio de la sociedad tachirense que no tenía que permitir que se vincularan los intereses políticos. Un certamen de belleza no puede ser politizado. La Feria Internacional es una reliquia autóctona de los tachirenses, al igual que la Vuelta al Táchira”, expresó en alusión a que solo una Miss, Paola Castillo, se quedó en el certamen de la Alcaldía de San Cristóbal y anoche se presentó en la Casa Sindical y fue coronada por el alcalde Gustavo Delgado.

El resto de mises se sumó a la elección que apoya al funcionario del régimen, un evento en el que ofrecen vehículos como premios. En la elección promovida por Bernal las entradas se venden en dólares y en pesos colombianos. Entre las bandas y la corona de las mises del certamen se gastaron $15,000, de acuerdo a una denuncia que formuló el alcalde Gustavo Delgado.

La Alcaldía suspende Elección y Coronación de la reina de la FISS 2020 por usurpación de funciones del protectorado del Táchira. pic.twitter.com/CBiYfKZ7iN — AlcaldíaSanCristóbal (@GobiernodeSC) January 23, 2020

