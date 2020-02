Laidy Gómez: “Conflictividad política impide aprobación de proyecto eléctrico para el occidente del país”

Caracas.- La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, denunció este lunes que la “conflictividad política impide aprobación del proyecto eléctrico para el occidente del país” presentado por la CAF, calificando el hecho como “un ensañamiento y un acto de crueldad” que profundiza la crisis que viven los tachirenses.

De acuerdo a Gómez, el estado fronterizo se encuentra en emergencia eléctrica, situación que ha dejado por más de 24 horas a los ciudadanos que habitan en la entidad: “Nuestro estado fronterizo se encuentra en emergencia eléctrica, hay municipios con más de 24 horas sin electricidad, donde las comunicaciones se hacen cada día más difíciles, aunado a la falta de gas, gasolina, agua e internet”, denunció.











Lamentablemente – afirmó- la conflictividad política no permitió que un proyecto de impacto eléctrico presentado por la CAF para el occidente del país fuera aprobado para beneficio de todos, “quienes vivimos la crisis somos los más afectados, basta hablar con cualquier familia tachirense y preguntarle cuantas veces al día tienen luz, las madres no tienen como preparar los alimentos a su hijos, las empresas y comercios están en quiebra, los hospitales y el sistema educativo comienzan a colapsar y la actividad económica paralizada, ¿entonces quien pierde?”, cuestionó.

En relación al despliegue militar que se llevó a cabo el pasado fin de semana para cumplir con unos ensayos, la mandataria regional se pregunto: ¿estos ejercicios militares que se generaron en la frontera van a resolver el problema de la falta de luz, la escasez de gasolina y el gas?

“Señores gobernantes, los que están sentados en los ministerios, el que está sentado en Miraflores, los que dicen tener voluntad política de ayudar al pueblo venezolano, miren al Táchira, no tenemos luz, ni agua, ni gasolina tampoco gas, ¿ A dónde vamos a parar, cuando cada día a quien se vulnera y se maltrata es a la población? (…) Hacemos un llamado y exhortamos a que la conflictividad política no siga perturbando la posibilidad de tener soluciones en materia de servicios públicos que no están ni en el alcance presupuestario ni operativo porque sencillamente son competencia que no tenemos y hoy estamos en una emergencia eléctrica en el estado Táchira, pareciera que estuviéramos en la prehistoria”, aseguró Gómez











“Es mi obligación como vocera de la ciudadanía, de la población tachirense – manifestó – denunciar de manera rotunda las situaciones que se escapan del control operativo de la gobernación, como por ejemplo el hecho de que exista un proyecto de la CAF planteado para mejorar el sistema eléctrico y este no ha podido ser aprobado por razones netamente políticas”, prosiguió.

