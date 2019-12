Las declaraciones de Daniela Alvarado que dejaron atónitos a sus fanáticos

Caracas / Foto portada: Pinterest.- La actriz venezolana Daniela Alvarado, conocida por ser la protagonista de la novela “Voltea pa’ que te enamores”, sorprendió a sus seguidores este domingo 29 de diciembre al afirmar en la entrevista concedida a Irrael Gómez, para el programa de YouTube ‘Conversaciones que no se publican‘, que antes de cumplir 25 años fue “muy zorra”.

“Yo fui muy zorra, antes de los 25 usted me podía pedir en la patica de la oreja (…) yo siempre fui muy fácil, pero al madurar compredí que uno no puede estar entregándosela a todo el mundo”, manifestó la actriz.

Daniela, 38 años de edad, conversó sobre su vida amorosa y reveló que se entrometió en “dos relaciones estables”. Además, aseveró que en una de ellas cedió ante las propuestas indebidas de la pareja de una de sus amigas.

La criolla relató en la entrevista cómo fue tener una vida de artista desde muy joven y expresó que el divorcio de sus padres, Daniel Alvarado y la actriz Carmen Julia Álvarez, fue una etapa complicada para ella.

Confesó que otra etapa complicada para ella fue cuando fue la protagonista de la telenovela de RCTV ‘Mariu’ porque recién acababa de cumplir la mayoría de edad y no tenía la madurez que exigía su papel.

“Mariu para mí, fue una novela muy difícil porque yo estaba interpretando a alguien que no tenía mi edad, acababa de cumplir 18 años y Julio César Mármol insistió en que yo la tenía que hacer”, dijo Daniela.

Asimismo, reconoció que por las exigencias del escritor conoció a muchas personas del mundo artístico y posteriormente protagonizó otras producciones nacionales, entre ellas: ‘Angélica Pecado’ y ‘Juana la Virgen’.

Por otra parte, destacó que no volvería a trabajar con su colega Jonathan Montenegro, con quien protagonizó “Voltea pa’ que te enamores”.

“Ese nunca fue amigo mío, él lo que tenía era un tema personal muy raro conmigo, y yo no quiero volver a trabajar otra vez con ese señor, no me interesa”, afirmó Daniela.