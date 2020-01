Las dolorosas confesiones de Demi Moore en ‘Inside out’

Caracas / Foto portada: Getty Images.- La actriz, modelo y productora estadounidense Demetria Gene Guynes, conocida artísticamente como Demi Moore, reveló los abusos que sufrió en su infancia en su libro autobiográfico ‘Inside out’, que fue publicado el 24 de septiembre de 2019.

En una entrevista que concedió a ABC, Demi confesó que a la edad 15 años su madre permitió que un hombre abusara sexualmente de ella por 500 dólares.

“Fue una violación y una traición devastadora revelada por una cruel pregunta del hombre: ‘¿Qué se siente ser prostituida por tu madre por 500 dólares?’ En el fondo de mi corazón, no. No creo que haya sido una transacción sencilla, pero ella le dio el acceso y me puso en peligro”, afirmó la actriz, recordando la experiencia traumática que vivió cuando era adolescente.