Las revelaciones de John Bolton que contradicen los argumentos de Trump en el ‘impeachment’

Caracas.- El juicio político del presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), tomó un nuevo giro, luego de que su ex asesor de Seguridad, John Bolton, hiciera públicas algunas revelaciones que contradicen los argumentos del mandatario estadounidense ante los jueces.

En el libro ‘The Room Where It Happened; A White House Memoir’ (“En el salón donde ocurrió todo: Memorias de la Casa Blanca”), Bolton revela que Trump le dijo que quería retener la ayuda militar a Ucrania para presionarla a que investigue a sus rivales políticos, entre ellos al ex vicepresidente Joe Biden quien se perfila como posible competidor de Trump para la presidencia este noviembre.

Por su parte, los abogados de Trump hasta ahora han insistido en que el gobernante en ningún momento puso la asistencia a Ucrania como condición para las investigaciones sobre Biden y sobre su hijo.

Según información suministrada por la agencia de noticias AP, las denuncias en el libro inmediatamente dieron impulso a los reclamos de los demócratas de que se permitan declaraciones de testigos en el juicio a Trump, que ha pasado ahora a manos del Senado controlado por los republicanos. El juicio se reanuda el lunes con argumentos de los abogados de Trump.

Trump, en una serie de tuits el lunes por la mañana, negó las aseveraciones incluidas en el libro. “Yo nunca le dije a John Bolton que la asistencia a Ucrania dependía de las investigaciones a los demócratas inclusive los Biden”, escribió el mandatario.

Trump afirmó que las transcripciones revelan que en su llamada con el presidente ucraniano Vlodymyr Zelinskiy, nunca le presionó a que investigue a los demócratas.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020