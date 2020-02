Laura Guevara contó cómo la migración cambió su vida

Caracas / Foto portada: Gustavo Lagarde.- La cantante y compositora venezolana, Laura Guevara, migró del país como la mayoría de venezolanos que se van deseosos de mejorar su calidad de vida y la de sus familiares. En una entrevista concedida a El Cooperante, la criolla ofreció los detalles de todo lo que ha tenido que afrontar y cómo migrar cambió su vida.

Aunque quería ser una líder creativa que crecía en el país, Guevara, de 32 años de edad, indicó que las circunstancias la orillaron a tomar la decisión de irse, especialmente porque en las manifestaciones del año 2017, que tenían como objetivo desplazar a Nicolás Maduro del poder, vió caer a un joven que protestaba junto a ella.











“Mataron a un chico que estaba a mi lado, como le sucedió a él, me pudo pasar a mí. Entonces, entendí, que si seguía en Venezuela corría riesgo”, dijo.

En ese sentido, la criolla aseguró que otro de los factores que la hizo emigrar fue que hacer música en Venezuela lejos de generarle ganancias monetarias, le causaba pérdidas. Afirmó que cuando intentaba buscar otras fuentes de ingresos tenía dificultades, la gente no comprendía porqué razón no se dedicaba exclusivamente a cantar.

“Para alguien normal ir a un concierto era un lujo, entonces llegó un momento en Venezuela que la música no me generaba dinero, más bien yo tenía que poner dinero, y al mismo tiempo cuando intentaba buscar recursos monetarios a través de otras fuentes de ingresos, la gente me decía: ‘pero canta’, y se me venía a la mente, no siempre se vive de que pueda hacer algo o de los seguidores en las redes sociales”, manifestó Guevara, quien además, lamentó la crisis social y política que afecta a los venezolanos.









La intérprete de ‘Nubes’ eligió a México como su país de destino y contó lo difícil que fue para ella establecerse en otra nación particularmente, porque al poco tiempo de su llegada al país centroamericano ocurrió un fuerte movimiento telúrico de magnitud 7,1 que cobró la vida de unas 369 personas y destruyó edificaciones completas.

“Desde el 2017 he atravesado por un proceso rudo, recién llegada a México perdí mi casa en un terremoto y eso muy fuerte para mí. Sin contar que me estafaron en mi primer trabajo”, recordó Guevara.

Sin embargo, pese a las circunstancias complicadas que le ha tocado vivir, desde hace más de dos años, Laura subrayó que ha sido un experiencia fructífera, de transformación que ha estado llena de aprendizaje por la que se siente agradecida.

“Ha sido un proceso muy intenso y profundo que yo sé que voy agradecer o que ya agradezco demasiado. Dicen que los diamantes se pulen bajo presión y en condiciones extremas de calor”, apuntó explicando que las personas cuando se van de su país natal tienen que trabajar más porque, la mayoría de las veces, les toca comenzar desde cero.

Por otra parte, precisó que en el año 2019 pasó por una situación migratoria “espantosa” que la cambió la vida de tal manera que decidió dar otro enfoque a nuevo álbum. Aseveró que espera que sea un disco “sanador para el alma y un pedacito de sabiduría colectiva, para no olvidar que estamos todos conectados”.

El cambio radical de Laura por la migración

La cantante criolla desde hace un tiempo ha hecho cambios en su apariencia, entres ellos, teñirse el cabello de morado, y en su música ha incorporado nuevos ritmos como los de su sencillo ‘Calipso’.

“Necesitaba un cambio para renovarme y para mostrar otras facetas de mí que todavía no le he mostrado a la gente y la verdad es que personalmente ya el hecho de migrar es un cambio gigante”, afirmó.

Por esa razón, el pasado mes de octubre Guevara se sometió a la crítica de expertos del programa de televisión ‘Cámbiame el Look’, del canal E!, para refrescar su imagen.

“Se me acercaron los productores (…) y me dijeron que me iban a dar asesoría en moda. Fue chévere porque me recibí muchísimo aprendizaje y estuvo divertido de verdad, también, hice buenos amigos”, subrayó Laura que en relación a su nuevo look precisó que al estar en manos de profesionales no titubeó en sugerir que el tono de su cabello podía ser rosado.

Al programa asistió acompañada de un novio; sin embargo, en la exclusiva dijo que ya no están juntos porque las cosas no funcionaron entre ellos.

“La vida te da muchas sorpresas y la gente no es lo que parece. Ando en un momento de mucha decepción que espero me traiga mucha música”, agregó.

‘Nubes’, el sencillo de Laura que está inspirado en Óscar Pérez

Guevara explicó que su canción ‘Nubes’ la escribió inspirada en las personas que están comprometidas con lo que sueñan, que se atreven a hacer lo que desean sin temor a que los critiquen. Asimismo, explicó que le impactó lo que le ocurrió al inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela, Óscar Pérez, por lo que decidió escribir dos estrofas para él.

“En esta gran ciudad donde lo fugaz, es la convención, encontré un amor fuera de lugar que me reveló que amar es un verbo. Logré superar la envidia, el rencor y la dificultad. Desde la acción, se hizo libertad, soltando el dolor y superando el miedo”, reza la primera estrofa de su canción.

La criolla indicó que lo más sorprendente para ella fue que Pérez a pesar de ser rechazado por la sociedad, siguió con sus convicciones hasta el día de su muerte.

“Fue una revelación, electricidad, pura conexión, Nace un ideal, que habla con valor, dándole color a todos los sueños. Sé quién eres tú, tú fuerza, tú verdad, y desde la acción te vuelves tú dueño”, escribió Guevara como homenaje por sus valientes acciones.

Por otra parte, el video de ‘Nubes’ lo grabó en Caracas, al mismo tiempo que filmó algunas escenas del video clip de ‘Calipso’.

Nuevos proyectos

La artista venezolana comentó que está comenzando a producir música sola y explicó que esta nueva experiencia le resulta satisfactoria porque va a hacer que su música se transforme y exprese los cambios que ha ido experimentando.

“Yo siempre componía las canciones y luego se las mostraba a mi banda para montarla. Ahora el hecho de que esté produciendo en la computadora sin la intervención de otros o sin necesitar ningún músico va a hacer que mi música se transforme”, manifestó.

Con respecto al álbum que va a estrena señaló que lo terminó durante las vacaciones de fin de año que pasó en Venezuela y expresó que se siente emocionada: “Creo que va a ser hermoso y yo lo veo desde ya y digo guau, va a ser muy especial ese disco, va a tratar sobre la migración y los procesos emocionales que significa cambiar de país, de aires.

Guevara informó hará una gira internacional y visitará este año algunos países de latinoamérica como: Colombia, Argentina, Chile y posiblemente Ecuador. Asimismo, dijo que está montando un show sola para presentarse en el país.

“Venezuela no es un país normal”

El pasado mes de diciembre Guevara arribó al país para pasar unos días en compañía de sus sere queridos, pero al llegar a Caracas se percató que la Venezuela que dejó, hace más de dos años, no es la misma.

“Me costó mucho entender la economía, creo que aunque la gente lo ve como normal, no es un país normal, creo que está mal acostumbrarse a eso (…) Venezuela me pareció carísima, incluso más cara que México y Londres”, contó la cantante con tono de sorpresa por los cambios que vió en las calles del país.

Laura manifestó le afectó darse cuenta que a causa de la inflación la mayoría de venezolanos no puede acceder a ciertas cosas como: comprarse unos zapatos o ir a comer a un lugar.

“Me dolió mucho ver que como una burbuja o una élite es la que puede gastar en dólares, pero en realidad el resto del país no”, dijo y resaltó que lo que más le molestó “es que hay personas que afirman que las cosas se están normalizando” la situación del país.

Asimismo, hizo énfasis en que los profesores ganan una miseria de salarios y subrayó que no es posible que sean tratados como “unos indigentes”.

“Me enteré que dos profesores de la ULA fallecieron en sus casas por desnutrición, eso no es normal y tampoco es normal que mi mamá como profesora universitaria gane en Bolívares una miseria y que de alguna manera los profesores sean unos indigentes”, destacó.

En su visita la intérprete también se dio cuenta que como ella, muchas personas se han ido del país y también se percató que algunos caraqueños manejan grandes sumas de dólares en efectivo.

“Me impactó ver gente con cantidades grandes de dólares en efectivo, pacas de billetes de 100 que eso ni afuera se ve, que yo digo: ‘Guau de donde lo sacan si el banco no da dólares'”, expresó.

Finalmente envió un mensaje a su público venezolano: “Los amo con toda mi alma porque son los que me han permitido que pueda crecer de forma orgánica y son los que me alimentan el alma cuando me dicen que mis canciones mejoran sus días o que mis canciones se volvieron suyas”.

