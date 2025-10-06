Sucesos
Le dio una golpiza a su suegra enferma por problemas personales: fue detenida en Caracas
El comisario Douglas Rico dijo que por este hecho se detuvo a Gabriela Andreína Ruiz Pimentel, de 38 años, en el sector del 23 de Enero
Caracas/Foto: Cicpc.- El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo en Caracas a una mujer que le propinó una golpiza a su suegra, quien tiene enfermedades preexistentes, debido a problemas personales.
Lea también: Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
En su cuenta de Instagram, el comisario Douglas Rico dijo que por este hecho se detuvo a Gabriela Andreína Ruiz Pimentel, de 38 años, en el sector del 23 de Enero. Se le acusa del delito de violencia física y verbal contra una septuagenaria.
Ruiz fue aprehendida luego de determinarse su responsabilidad tras agredir a su suegra de 73 años, propinándole una fuerte golpiza con sus manos. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió múltiples hematomas en su cuerpo.
Rico enfatizó que la agredida posee una especial vulnerabilidad y es de la tercera edad. Al presentar problemas de salud preexistentes, esto agravó el impacto de la golpiza.
"El caso quedó a la orden de la Fiscalía 66° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en delitos comunes, para continuar con las diligencias legales pertinentes y asegurar el debido proceso", puntualizó.
