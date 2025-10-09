Sucesos
Le propinó una golpiza a su hijastro porque no le dio dinero: fue detenido en el Zulia
La víctima, un joven de 16 años, presentó hematomas en rostro y cabeza
Caracas/Foto: Cpbez.- Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) arrestaron a un hombre identificado como Yoel Antonio Puente Quintero, de 38 años, después de que le propinara una golpiza a su hijastro de 16 años porque no quiso darle dinero.
Lea también: Por un reto viral de TikTok: joven hirió con un cuchillo a tres personas en colegio de Táchira
De acuerdo con una nota de prensa, el agredido se presentó en la sede del Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Oeste en compañía de la consejera de protección para interponer la denuncia.
Describió que este le dio la golpiza en medio de una discusión, porque el menor no le dio dinero.
"Al recibir la denuncia, los funcionarios se dirigieron hasta donde se encontraba Puente Quintero para su arresto", dijo el Cpbez. Además, precisó que al adolescente lo llevaron al centro de salud más cercano, donde le diagnosticaron hematomas en la cabeza y el rostro.
El caso quedó a disposición de la Fiscalía 53 del Ministerio Público.
