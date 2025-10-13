Mundo
Legislador demócrata tilda ataques de Trump contra barcos de narcotráfico como “asesinatos ilegales”
El legislador demócrata Jim Himes Himes argumentó que el fundamento jurídico presentado por la Casa Blanca no resistiría el escrutinio judicial y que la designación de los cárteles como organizaciones terroristas “no otorga automáticamente autoridad para ejecutar medidas letales”.
Caracas / Foto: Archivo.- El representante demócrata Jim Himes, de Connecticut y miembro de mayor rango del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, calificó este domingo de “asesinatos ilegales” los ataques militares ordenados por la administración Trump contra barcos supuestamente operados por narcotraficantes venezolanos.
Lea también: El Nobel como oportunidad política para Venezuela
En una entrevista con el programa Face the Nation de CBS, Himes criticó que el Gobierno estadounidense no haya proporcionado al Congreso información clave que justifique las acciones, incluyendo detalles sobre las personas atacadas y la inteligencia utilizada para identificarlas.
“Son asesinatos ilegales porque la idea de que Estados Unidos esté involucrado en un conflicto armado con cualquier narcotraficante, incluso venezolano, es absurda”, declaró el congresista.
Himes argumentó que el fundamento jurídico presentado por la Casa Blanca no resistiría el escrutinio judicial y que la designación de los cárteles como organizaciones terroristas “no otorga automáticamente autoridad para ejecutar medidas letales”.
El legislador también advirtió que, aunque la Corte Suprema haya otorgado inmunidad al presidente Trump, otros miembros de la cadena de mando, desde el secretario de Defensa hasta los operadores que ejecutaron los ataques, podrían enfrentar consecuencias legales.
Himes señaló además que, según informes, uno de los barcos atacados había dado la vuelta antes de ser golpeado, lo que constituiría una violación de las leyes de conflicto armado. “Disparar contra un enemigo que huye sería una violación de las leyes del conflicto armado. Eso no es una acción legítima”, afirmó.
Los ataques forman parte de la estrategia de la administración Trump de declarar un “conflicto armado” contra los cárteles de drogas. El Comando Sur de Estados Unidos mantiene desde septiembre un operativo marítimo contra el narcotráfico, que ha dejado hasta la fecha 21 muertos en enfrentamientos con presuntos traficantes vinculados, según Washington.
El gobierno estadounidense acusa a altos mandos militares y políticos venezolanos —incluidos dirigentes del chavismo— "de integrar y proteger esta red de narcotráfico", señalando al propio Maduro de "liderar y financiar operaciones ilícitas en coordinación con grupos armados en la región".
Caracas ha rechazado estas acusaciones y ha denunciado que se trata de una “campaña de agresión” para justificar acciones hostiles contra su soberanía.
Legislador demócrata tilda ataques de Trump contra barcos de narcotráfico como “asesinatos ilegales”
"Volveremos a jugar": Sale a luz polémico correo enviado por el príncipe Andrés a Epstein
Venezuela niega “crisis humanitaria” de colombianos detenidos y los vincula a "paramilitares"
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
En un yate: filtran fotos que confirmarían el noviazgo entre Katy Perry y Justin Trudeau
Hija de Edmundo González pide al papa León XIV que "interceda" por la liberación de Rafael Tudares
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
Washington crea nueva fuerza operativa contra el narcotráfico en el área del Comando Sur
Venezuela propone tres acciones en la ONU frente a las operaciones de EE. UU. en el Caribe
Trump sobre el Nobel de la Paz: "La persona que ganó me dijo que lo está aceptando en mi honor"
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.135,16 puntos este 10 de octubre
Desde La Huésped hasta Monstruo: este es el top 10 de las series de Netflix más vistas en Venezuela
Imputan a falso abogado que vendía cupos y agilizaba trámites en el Saime
Lo que dijo Barack Obama tras premiación a María Corina Machado con el Nobel de la Paz
Tendencias
-
Vitrina2 días.
Belinda denuncia a Lupillo Rivera por "violencia digital y mediática"
-
País2 días.
Cabello acusa a EE. UU. de ejercer una "perversión mediática y psicológica" contra Venezuela
-
Vitrina1 día.
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
-
País2 días.
Gobierno advierte que "vendedores de falsas guías escolares serán sancionados por estafa"
-
Mundo2 días.
Familiares de colombianos detenidos en Venezuela piden a Petro "gestionar su liberación"
-
Vitrina2 días.
Fallece la leyenda de Hollywood y ganadora del Óscar Diane Keaton a los 79 años
-
Vitrina2 días.
María Antonieta de las Nieves se reencuentra con su “yo joven” en una parodia de La Sustancia
-
Vitrina22 horas.
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores