Legislador demócrata tilda ataques de Trump contra barcos de narcotráfico como “asesinatos ilegales”

Caracas / Foto: Archivo.- El representante demócrata Jim Himes, de Connecticut y miembro de mayor rango del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, calificó este domingo de “asesinatos ilegales” los ataques militares ordenados por la administración Trump contra barcos supuestamente operados por narcotraficantes venezolanos.

Lea también: El Nobel como oportunidad política para Venezuela

En una entrevista con el programa Face the Nation de CBS, Himes criticó que el Gobierno estadounidense no haya proporcionado al Congreso información clave que justifique las acciones, incluyendo detalles sobre las personas atacadas y la inteligencia utilizada para identificarlas.

“Son asesinatos ilegales porque la idea de que Estados Unidos esté involucrado en un conflicto armado con cualquier narcotraficante, incluso venezolano, es absurda”, declaró el congresista.

Himes argumentó que el fundamento jurídico presentado por la Casa Blanca no resistiría el escrutinio judicial y que la designación de los cárteles como organizaciones terroristas “no otorga automáticamente autoridad para ejecutar medidas letales”.

El legislador también advirtió que, aunque la Corte Suprema haya otorgado inmunidad al presidente Trump, otros miembros de la cadena de mando, desde el secretario de Defensa hasta los operadores que ejecutaron los ataques, podrían enfrentar consecuencias legales.

Advertisement

Himes señaló además que, según informes, uno de los barcos atacados había dado la vuelta antes de ser golpeado, lo que constituiría una violación de las leyes de conflicto armado. “Disparar contra un enemigo que huye sería una violación de las leyes del conflicto armado. Eso no es una acción legítima”, afirmó.

Los ataques forman parte de la estrategia de la administración Trump de declarar un “conflicto armado” contra los cárteles de drogas. El Comando Sur de Estados Unidos mantiene desde septiembre un operativo marítimo contra el narcotráfico, que ha dejado hasta la fecha 21 muertos en enfrentamientos con presuntos traficantes vinculados, según Washington.

El gobierno estadounidense acusa a altos mandos militares y políticos venezolanos —incluidos dirigentes del chavismo— "de integrar y proteger esta red de narcotráfico", señalando al propio Maduro de "liderar y financiar operaciones ilícitas en coordinación con grupos armados en la región".

Caracas ha rechazado estas acusaciones y ha denunciado que se trata de una “campaña de agresión” para justificar acciones hostiles contra su soberanía.







