Deportes
Leones del Caracas revela precios de las entradas para asistir al Estadio Monumental
Los costos contra Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira se manejarán con un monto mayor con relación al resto de la liga
Caracas/Foto: Archivo.- Leones del Caracas reveló el sábado los precios de las entradas para acudir al Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada y disfrutar de los juegos de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).
En sus redes sociales, el conjunto melenudo publicó el costo de la boletería. La franquicia capitalina aclaró que las tarifas se manejarán diferentes, dependiendo del rival. Por ejemplo, contra Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira, los montos serán más elevados con respecto al resto de los rivales.
Como es costumbre, las gradas contarán con el precio más asequible, con un valor de cinco dólares el pase, mientras que contra filibusteros y escualos será de siete dólares.
Las zonas 1, 2 y 3 costarán 8, 12 y 16 dólares, respectivamente, en compromisos normales, mientras que para los duelos contra los máximos rivales de los Leones del Caracas serán de 10, 15 y 30 dólares.
Las entradas para Club 600 y sillas centrales contarán con un costo de 25 y 30 dólares, respectivamente. En los duelos contra Navegantes y Tiburones habría una variación, ya que allí, las centrales costarán menos, con un monto de 45 dólares, mientras que en Club 600 la boletería valdrá 50 dólares.
Finalmente, está la VIP, con el precio más alto de la taquilla, valiendo 45 dólares contra el resto de la liga y 60 dólares a la hora de enfrentar a Magallanes y La Guaira.
"Las entradas estarán disponibles a la venta en nuestras oficinas para todos los encuentros, excepto vs. Magallanes y Tiburones (días previos al juego)", aclaró el equipo, que resaltó que a partir del 15, los fanáticos podrán hacer las compras en línea.
La temporada 2025-2026 la inaugurarán Tigres de Aragua y Cardenales de Lara el miércoles, mientras que los Leones debutarán el jueves cuando visite a Bravos de Margarita.
