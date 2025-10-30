País
Liberan al gerente de Amnistía Internacional en Venezuela tras ser "retenido" en Maiquetía
Previamente, Amnistía Internacional (AI) había alertado sobre la retención de Finol para "revisiones" y un "traslado".
Caracas/Foto: Amnistía Internacional.- Amnistía Internacional (AI) confirmó este jueves que las autoridades liberaron al activista Manuel Finol, su gerente en Venezuela, luego de que más temprano lo retuvieran funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
Lea también: Cabello acusa a Baltazar Porras de estar "a la orden" de María Corina Machado para "conspirar"
AI afirmó que se le impidió su "viaje de trabajo" tras su retención, y ahora se espera que le devuelvan sus documentos.
"Manuel Finol ha sido liberado. Se encontraba retenido en el Aeropuerto de Maiquetía y le fue impedido su viaje de trabajo. Se espera la pronta restitución de sus documentos y derecho a libre tránsito", dijo la ONG internacional en redes sociales.
Manuel Finol ha sido liberado
Se encontraba retenido en el aeropuerto de Maiquetía y le fue impedido su viaje de trabajo
Se espera la pronta restitución de sus documentos y derecho a libre tránsito
Gracias por sus oraciones, acciones y múltiples mensajes de apoyo— amnistia . org (@amnistia) October 30, 2025
Retención previa
Previamente, Amnistía Internacional (AI) había alertado sobre la retención de Finol para "revisiones" y un "traslado".
"Manuel Finol artista y activista de larga trayectoria, gerente de Amnistía Internacional Venezuela, ha sido retenido en el aeropuerto de Maiquetía. La Dgcim le ha indicado que será sometido a revisiones de celular y a un traslado", alertó la organización en un mensaje en X.
Asimismo, habían hecho un llamado a la "liberación inmediata" de Finol.
Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional, también replicó la información inicial, afirmando que a Finol se le detuvo de "manera arbitraria".
"Desde AI exigimos su liberación inmediata e incondicional. Manuel es un defensor de derechos humanos", remarcó.
Entre tanto, Carolina Jimenez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), también se refirió a este hecho. "Expresamos nuestra profunda preocupación ante la denuncia de la detención de Manuel Finol en el aeropuerto de Caracas. Desde WOLA exigimos respeto a todos sus derechos y su liberación inmediata e incondicional", acuñó.
Un día antes de la aprehensión de Finol, AI pidió la liberación de Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres, Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Kennedy Tejeda, cinco activistas venezolanos.
"Continúan arbitrariamente detenidos en Venezuela por su labor de defensa, educación y promoción de derechos humanos", señaló la organización no gubernamental.
