País
Liberan al periodista Joan Camargo: el SNTP exige investigación tras cinco días “desaparecido”
El SNTP exigió que se abra una investigación “oportuna” y se apliquen “sanciones urgentes” contra los responsables de lo que calificó como una “desaparición forzosa” que se prolongó por más de 100 horas
Caracas / Foto: Archivo.– El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó este martes sobre la liberación del periodista Joan Camargo, quien permaneció “desaparecido” durante cinco días.
Lea también: Según Diosdado Cabello, lo que queda del "enemigo interno son pedacitos”
“Después de cinco días desaparecido, el periodista Joan Camargo recuperó su libertad este 4 de noviembre (...) Joan ya se encuentra en su casa, en buen estado físico y de salud”, comunicó el sindicato por medio de su cuenta en X (antes Twitter).
El SNTP exigió que se abra una investigación “oportuna” y se apliquen “sanciones urgentes” contra los responsables de lo que calificó como una “desaparición forzosa” que se prolongó por más de 100 horas.
“Quedó en libertad plena y sus objetos personales y de trabajo le fueron devueltos al momento de su liberación”, añadió la organización gremial.
En contexto
Más temprano, María Dolores Rodríguez, madre de Camargo, había pedido a las autoridades venezolanas "informar con urgencia" sobre el paradero del periodista, quien permanecía desaparecido desde el pasado 30 de octubre, tras ser "interceptado por sujetos armados" en la zona de Cotiza, municipio Libertador de Caracas.
La madre del reportero también había exigido una respuesta inmediata a las instituciones del Estado, en particular al Ministerio Público. “Él no ha cometido ningún delito, es un periodista que ha ejercido su profesión con honestidad. Lo tienen inocentemente recluido en algún lugar y no me dicen dónde está. Señor fiscal, averigüe dónde está mi hijo”, dijo.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el 30 de octubre la desaparición de Camargo, reportero especializado en la fuente de sucesos, quien fue visto por última vez cuando salía de su vivienda a bordo de su motocicleta. Según testigos, fue interceptado por “hombres vestidos de negro” que lo obligaron a subir a un vehículo rojo.
Desde entonces, su familia aseguraba que se encontraba “incomunicado y en situación de desaparición forzada, sin información oficial sobre su estado ni su lugar de reclusión”.
El domingo, los familiares de Camargo introdujeron ante los tribunales un recurso de habeas corpus, previsto en la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, para exigir a las autoridades “informar sobre el paradero del periodista, garantizar su integridad física y cumplir con las garantías constitucionales”.
“Buscar el diálogo”: el mensaje del papa León XIV ante las tensiones entre Venezuela y EE. UU.
Liberan al periodista Joan Camargo: el SNTP exige investigación tras cinco días “desaparecido”
Marc Murtra confirma: Telefónica dejará de operar en Venezuela
Según Diosdado Cabello, lo que queda del "enemigo interno son pedacitos”
Sir David Beckham: el exfutbolista fue nombrado caballero por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor
Los empleos que no podrán ser sustituidos por Inteligencia Artificial
Sheinbaum afirma que el presunto plan de Trump para golpear cárteles “no va a ocurrir”
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
Sheinbaum afirma que el presunto plan de Trump para golpear cárteles “no va a ocurrir”
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
Machado dice que "los venezolanos apoyan a Trump y su estrategia frente al gobierno de Maduro"
"EE. UU. abandonó la estrategia de cambio de régimen”, dice la directora de Inteligencia Nacional
Armada venezolana difunde video de sus capacidades defensivas en medio de tensiones en el Caribe
Tendencias
-
Mundo1 día.
NBC News: EE. UU. planea una nueva misión en México contra los cárteles del narcotráfico
-
Mundo5 horas.
Sheinbaum afirma que el presunto plan de Trump para golpear cárteles “no va a ocurrir”
-
La Lupa1 día.
La Venezuela de centro es la que mantiene al país en pie
-
Mundo2 días.
Donald Trump asegura que "los días de Nicolás Maduro están contados"
-
País1 día.
Armada venezolana difunde video de sus capacidades defensivas en medio de tensiones en el Caribe
-
La Lupa1 día.
Habrá una vigilia por la paz en Trinidad y Tobago ante el desembarco del portaaviones USS Gerald Ford
-
Economía1 día.
Seniat anuncia recaudación de 721 millones de dólares en octubre
-
Sucesos1 día.
Condenan a 22 años de cárcel a un hombre que abusó de dos adolescentes en el Zulia