Mundo
Libro póstumo de Virginia Giuffre revela que temía morir como "esclava sexual" a manos de Epstein
Giuffre, quien se quitó la vida hace unos seis meses, también dijo que sostuvo relaciones sexuales con el príncipe Andrés hasta en tres ocasiones, incluida una ocasión con Epstein
Caracas/Foto: Getty Images.- Un libro de memorias póstumo de Virginia Giuffre, presunta víctima del príncipe Andrés, revela que la fallecida mujer temía que pudiera morir como "esclava sexual" a manos del delincuente Jeffrey Epstein y su círculo.
Lea también: Museo de Louvre permanecerá cerrado este lunes tras el robo de joyas valiosas
La cadena BBC accedió a una copia completa del texto, titulado Nobody's Girl, redactado por Giuffre, quien en vida fue una de las figuras más destacadas a la hora de acusar al banquero.
Giuffre, quien se quitó la vida hace unos seis meses, también dijo que sostuvo relaciones sexuales con el príncipe Andrés hasta en tres ocasiones, incluida una ocasión con Epstein. También mencionó cerca de ocho mujeres jóvenes.
El príncipe Andrés, quien llegó a un acuerdo financiero con Giuffre en 2022 y sobre quien se cierne el ojo de la controversia en el Reino Unido actualmente, ha negado todo siempre.
Una "red de poderosos" que "abusaba de jóvenes"
Las memorias de Giuffre se lanzarán oficialmente este martes 21 de octubre. Sin embargo, la BBC, que adquirió un ejemplar antes de su estreno, dice que los recuerdos de la mujer pintan una imagen de una red de personas ricas y con poder que abusa de muchachas.
En el centro del abuso estaban Jeffrey Epstein y su exnovia y colaboradora, Ghislaine Maxwell. En la actualidad, esta cumple una sentencia de 20 años por cargos de tráfico sexual.
Giuffre señaló en su libro póstumo cuánto les temía a ambos, incluso décadas después. Describe incluso el abuso sádico al que Epstein la sometió.
La fallecida aseguró en su escrito que el banquero la sometió a relaciones sexuales sadomasoquistas que le causaron "tanto dolor que recé para desmayarme".
Una fuente del Palacio de Buckingham reconoció a BBC News que podría venir "más días de dolor", como resultado de la publicación del libro de Giuffre, que somete al príncipe Andrés bajo un mayor escrutinio, sobre todo después de que días atrás se filtrara un polémico correo suyo enviado a Epstein en 2011, donde le decía que "pronto volverían a jugar" tras su acusación.
