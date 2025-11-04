Llega oficialmente el sistema operativo iOS 26.1 de Apple: entérese de qué novedades trae

Caracas/Foto: Applesfera.- El sistema operativo iOS 26.1 finalmente arribó el lunes 3 de noviembre a los equipos iPhone, actualización que incluye una serie de cambios que los usuarios esperaban desde hace tiempo, ya que la función Liquid Glass ahora permite ajustar el nivel de transparencia en un menú flotante, dando mayor control a la persona sobre el aspecto del equipo.

Dicho efecto es el encargado del característico desenfoque de los menús contextuales, notificaciones o controles del sistema. Con la nueva opción, el usuario decidirá si prefiere un acabado más translúcido, que deja entrever el fondo, o uno tintado, con mayor contraste y opacidad.

Modificar el estilo de Liquid Glass es más sencillo ahora con iOS 26.1 ya que Apple lo ha integrado dentro del menú Pantalla y Brillo, junto a las demás opciones de personalización.

Más novedades

Por otro lado, la nueva actualización trae la solución a las fotos accidentales en los bolsillos. iOS 26.1 lo soluciona de forma fácil. Corresponde ir a Ajustes, luego Cámara, bajar hasta el final y encontrar la opción nueva: "Acceso deslizando la pantalla de bloqueo".

Allí toca elegir 'Desactivar' en el caso de querer evitar que el desliz desde la pantalla de inicio abra la cámara. Un usuario podrá seguir abriéndola desde el control de cámara o desde el icono en la pantalla de bloqueo, pero el gesto de deslizar desaparece.

Otros cambios también influyen en Apple Music. Esta app ahora permite al usuario deslizar sobre la carátula para cambiar de canción. Esta novedad es rápida, natural y mucho mejor que buscar los botones.

Además, el icono de Apple TV cambia y ahora es más colorido. Esto en parte obedece al cambio de nombre que llegará en diciembre, dejando atrás el "1+" de Apple TV+ para ser solamente Apple TV.

Igualmente, el sistema operativo ha introducido una modificación en la alarma, lo que hará más difícil apagarla, en el caso de que una persona la presione por error mientras duerme. Esto busca evitar que la persona pueda llegar tarde a sus obligaciones.







