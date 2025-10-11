País
Llegan 167 migrantes venezolanos desde Estados Unidos, incluidos 8 niños
En Instagram, la cartera de Estado detalló que, de los 167 repatriados, 122 son hombres y 37 mujeres
Caracas / Foto: @minjusticia_ve.- Un grupo de 167 migrantes venezolanos llegó este viernes en un vuelo procedente de Estados Unidos, entre ellos 8 niños, informó el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Lea también: Capriles felicita a Machado y espera que su Nobel sirva para “alcanzar la paz” en Venezuela
En Instagram, la cartera de Estado detalló que, de los 167 repatriados, 122 son hombres y 37 mujeres.
El grupo arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, en una aeronave de Eastern Airlines, según imágenes oficiales publicadas en la red social.
De acuerdo con el ministerio, los pasajeros “habían estado enfrentando situaciones de persecución y vulnerabilidad en la nación americana”.
“Este retorno no solo representa una nueva oportunidad para ellos, sino también un acto de solidaridad y apoyo por parte del gobierno venezolano”, señaló la institución.
El ministerio adelantó que en las próximas semanas se espera la llegada de más vuelos de repatriación, como parte del “esfuerzo” del Gobierno de “ayudar” a los migrantes que se encuentran en situaciones difíciles en el extranjero.
Llegan 167 migrantes venezolanos desde Estados Unidos, incluidos 8 niños
Trump sobre Nobel de Machado: "La persona que ganó me dijo que lo está aceptando en mi honor"
Parlamento de aprobó en primera discusión proyecto de ley para “integrar” el poder militar, policial y capacidades del pueblo
Washington crea nueva fuerza operativa contra el narcotráfico en el área del Comando Sur
Venezuela propone tres acciones en la ONU frente a las operaciones de EE. UU. en el Caribe
EE. UU. justifica ante la ONU operaciones en el Caribe: "No vacilaremos en proteger a nuestros ciudadanos"
Vizcarrondo apuesta por un "cambio generacional agresivo" en la Vinotinto
Washington crea nueva fuerza operativa contra el narcotráfico en el área del Comando Sur
Es hora de hacer política: no hay otra opción
Trump sufre demencia, asegura gobernador de Chicago
Por un año: estudiantes de Venezuela y del resto de Latinoamérica accederán gratis al plan pro de Gemini
Padrino López califica de “amenaza seria” operaciones de EE. UU. en el Caribe y llama a “estar preparados”
Fiscalía ordena investigación por abuso contra un niño dentro de un preescolar en Yaracuy
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
Tendencias
-
Mundo5 horas.
Washington crea nueva fuerza operativa contra el narcotráfico en el área del Comando Sur
-
Tecnología2 días.
Ya se pueden escanear documentos en WhatsApp: ¿cuáles son los pasos a seguir?
-
Mundo2 días.
Operaciones de EE. UU. en el Caribe continuarán: resolución demócrata en el Senado fue derrotada
-
Economía2 días.
Delcy Rodríguez anuncia negociaciones con transnacionales para exportar gas venezolano
-
Economía2 días.
Shell cerca de recibir luz verde de EE. UU. para exportar gas venezolano a Trinidad, según Bloomberg
-
La Lupa2 días.
Roberto Enríquez: Salida a la crisis debe ser pacífica y política
-
Sucesos2 días.
Por un reto viral de TikTok: joven hirió con un cuchillo a tres personas en colegio de Táchira
-
Sucesos1 día.
Al menos 20 lesionados y más de 30 viviendas colapsadas por rotura de tubería matriz en El Hatillo