Llegan 167 migrantes venezolanos desde Estados Unidos, incluidos 8 niños

Caracas / Foto: @minjusticia_ve.- Un grupo de 167 migrantes venezolanos llegó este viernes en un vuelo procedente de Estados Unidos, entre ellos 8 niños, informó el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

En Instagram, la cartera de Estado detalló que, de los 167 repatriados, 122 son hombres y 37 mujeres.

El grupo arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, en una aeronave de Eastern Airlines, según imágenes oficiales publicadas en la red social.

De acuerdo con el ministerio, los pasajeros “habían estado enfrentando situaciones de persecución y vulnerabilidad en la nación americana”.

“Este retorno no solo representa una nueva oportunidad para ellos, sino también un acto de solidaridad y apoyo por parte del gobierno venezolano”, señaló la institución.

El ministerio adelantó que en las próximas semanas se espera la llegada de más vuelos de repatriación, como parte del “esfuerzo” del Gobierno de “ayudar” a los migrantes que se encuentran en situaciones difíciles en el extranjero.