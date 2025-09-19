Llegan a Venezuela 185 migrantes repatriados desde EE. UU., entre ellos cuatro niños

Caracas/Foto: @minjusticia_ve.- El Ministerio de Interior, Justicia y Paz informó este viernes sobre la llegada al país de 185 migrantes venezolanos repatriados en un vuelo procedente de Texas, Estados Unidos, entre los que viajaban cuatro niños.

En su cuenta de Instagram, la cartera detalló que, del total de retornados, 151 son hombres, 30 mujeres y 4 niños, quienes arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira.

El recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de diversos organismos de seguridad ciudadana, entre ellos el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

Según cifras del Gobierno de Nicolás Maduro, más de 13.000 personas han regresado a Venezuela desde principios de 2024, tras la firma de un acuerdo de deportación entre Caracas y Washington, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019.

Tras su desembarque, los migrantes pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso. Posteriormente, reciben atención médica proporcionada por instituciones del Gobierno venezolano y, finalmente, son trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

Finalmente, el Ejecutivo reiteró su compromiso con la “protección y bienestar” de sus ciudadanos, facilitando su retorno y asegurando que reciban la “atención necesaria” al llegar al país.