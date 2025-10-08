País
Llegan a Venezuela 197 migrantes, entre ellos 4 niños, en un vuelo proveniente de EE. UU.
Caracas/Foto: @minjusticia_ve.- Un grupo de 197 migrantes venezolanos llegó este miércoles en un vuelo procedente de Estados Unidos, entre los que se encontraban cuatro niños y una adolescente, informó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
En Instagram, la cartera de Estado detalló que, de los 197 migrantes, 178 son hombres y 14 mujeres, quienes recibieron “una completa atención en materia de salud y seguridad”.
El grupo arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, en una aeronave procedente de El Paso, Texas.
El pasado viernes también llegó a Venezuela un grupo de 313 migrantes provenientes de Estados Unidos, entre ellos 10 niños, en una aeronave operada por la estadounidense Eastern Airlines, según imágenes oficiales publicadas en Instagram.
Además, el miércoles anterior regresaron al país 217 migrantes, entre ellos 209 hombres, 4 mujeres y 4 niñas, también desde Estados Unidos en un vuelo de la misma aerolínea.
En total, el Gobierno de Venezuela ha repatriado a más de 12.000 personas como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, luego de que Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación a principios de año.
