País
Llegan a Venezuela 313 migrantes, entre ellos 10 niños, en vuelo procedente de EE. UU.
El Ministerio de Interior, Justicia y Paz detalló que, de los 313 repatriados, 265 son hombres y 38 mujeres, quienes recibieron “apoyo logístico y la atención integral necesaria para su reintegración a la vida productiva y familiar”
Caracas/Foto: @minjusticia_ve.- Un grupo de 313 migrantes venezolanos llegó al país este viernes en un vuelo procedente de Estados Unidos, en el que viajaban 10 niños, informó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
Lea también: Maduro reitera que "jamás reconocerá" laudo que otorgó el Esequibo a Guayan
En su cuenta de Instagram, la institución detalló que, de los 313 repatriados, 265 son hombres y 38 mujeres, quienes recibieron “apoyo logístico y la atención integral necesaria para su reintegración a la vida productiva y familiar”.
El grupo arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, en una aeronave operada por la estadounidense Eastern Airlines.
El pasado miércoles regresaron al país 217 migrantes, entre ellos 209 hombres, cuatro mujeres y cuatro niñas, también provenientes de Estados Unidos en un vuelo de la misma aerolínea.
En total, el Gobierno de Nicolás Maduro ha repatriado a más de 12.000 personas en 73 vuelos de la Gran Misión Vuelta a la Patria, tras el acuerdo de deportación suscrito en enero entre Caracas y Washington.
Llegan a Venezuela 313 migrantes, entre ellos 10 niños, en vuelo procedente de EE. UU.
Sean "Diddy" Combs fue condenado a cuatro años y dos meses de cárcel por prostitución
Maduro reitera que "jamás reconocerá" laudo que otorgó el Esequibo a Guayana
Juicio entre Laidy Gómez y Freddy Bernal se resolvió con una disculpa pública de la exgobernadora
Padrino López confirma dos militares muertos en accidente aéreo en Aragua y anuncia investigación
EE. UU. anunció "ataque letal" contra embarcación frente a las costas venezolanas: cuatro "terroristas" murieron
Reportan accidente de helicóptero militar en Aragua: habría al menos dos fallecidos
New York Times: Trump notifica al Congreso que está en "conflicto armado formal" con los carteles de droga
En Cumaná: detienen a una mujer por estafar con la compraventa de dólares
Celso Amorim entrena a Lula para impedir burlas de Donald Trump
Depositan otro bono por el Sistema Patria: sepa quiénes lo recibirán
Ministerio Público imputa a dos exfiscales de Lara por delitos de corrupción
NFC llega a Bancamiga: ahora los pagos móviles se hacen con un acercamiento
Sin mucho trámite y fácil: cómo obtener USDT para evadir escasez de dólares
Tendencias
-
Mundo1 día.
New York Times: Trump notifica al Congreso que está en "conflicto armado formal" con los carteles de droga
-
Sucesos1 día.
Ministerio Público imputa a dos exfiscales de Lara por delitos de corrupción
-
Economía1 día.
OpenAI se convierte en la startup más valiosa del mundo y supera a SpaceX de Musk
-
Mundo2 días.
Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. sobre Maduro: "Queremos que sea llevado ante la justicia"
-
Economía2 días.
Seniat recaudó 777,88 millones de dólares en septiembre
-
La Lupa1 día.
El oscuro currículum del hombre que regañó a los altos mandos militares de Estados Unidos
-
País1 día.
Plataforma Unitaria está indignada por lanzamientos de fuegos artificiales desde El Helicoide
-
Mundo1 día.
Adiós a la "Dama de los Chimpancés": fallece la pionera etóloga Jane Goodall a los 91 años