Llegan a Venezuela 313 migrantes, entre ellos 10 niños, en vuelo procedente de EE. UU.

Caracas/Foto: @minjusticia_ve.- Un grupo de 313 migrantes venezolanos llegó al país este viernes en un vuelo procedente de Estados Unidos, en el que viajaban 10 niños, informó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

En su cuenta de Instagram, la institución detalló que, de los 313 repatriados, 265 son hombres y 38 mujeres, quienes recibieron “apoyo logístico y la atención integral necesaria para su reintegración a la vida productiva y familiar”.

El grupo arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, en una aeronave operada por la estadounidense Eastern Airlines.

El pasado miércoles regresaron al país 217 migrantes, entre ellos 209 hombres, cuatro mujeres y cuatro niñas, también provenientes de Estados Unidos en un vuelo de la misma aerolínea.

En total, el Gobierno de Nicolás Maduro ha repatriado a más de 12.000 personas en 73 vuelos de la Gran Misión Vuelta a la Patria, tras el acuerdo de deportación suscrito en enero entre Caracas y Washington.