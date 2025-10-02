Llegaron a Venezuela 217 migrantes desde Estados Unidos, entre ellos 4 niñas

Caracas/Foto: @minjusticia_ve.- Un grupo de 217 migrantes arribó el miércoles 1 de octubre a Venezuela desde Estados Unidos, como parte del programa de repatriación de la Gran Misión Vuelta a la Patria, informó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

En su cuenta en Instagram, la institución detalló que entre los retornados se encuentran 209 hombres, cuatro mujeres y cuatro niñas, quienes regresaron al país en un vuelo coordinado por las autoridades venezolanas.

En este sentido, el ministerio explicó que la Gran Misión Vuelta a la Patria tiene como objetivo garantizar un “retorno digno y seguro a los connacionales” que deseen volver al país.

“Este programa integral no solo facilita el traslado, sino que también brinda apoyo para la reinserción social y económica de los repatriados, a fin de que puedan incorporarse plenamente a la vida nacional”, concluyó.