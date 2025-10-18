Llegó otro avión con 196 venezolanos repatriados desde Estados Unidos

Caracas / Foto: @minjusticia_ve.- Un grupo de 196 migrantes venezolanos llegó este viernes a Caracas en un vuelo procedente de Estados Unidos, entre ellos tres niños, informó el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

En su cuenta en Instagram, la institución detalló que entre los repatriados se encuentran 169 hombres y 24 mujeres, quienes arribaron en el vuelo número 78 del plan Gran Misión Vuelta a la Patria.

El grupo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, a bordo de una aeronave de Eastern Airlines, según imágenes oficiales difundidas en redes sociales.

De acuerdo con el ministerio, los pasajeros “habían sido víctimas de las políticas migratorias implementadas por el Gobierno de los Estados Unidos”.

El organismo añadió que, hasta la fecha, más de 14.947 venezolanos han regresado al país mediante el programa, al que calificó como “un pilar fundamental para atender las necesidades de los connacionales en el extranjero, ofreciendo un camino de regreso a casa y facilitando su reintegración en la sociedad”.

Finalmente, el despacho aseguró que el Estado venezolano “trabaja incansablemente para traer a casa a aquellos que han sido perseguidos por las autoridades estadounidenses”.