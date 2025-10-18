País
Llegó otro avión con 196 venezolanos repatriados desde Estados Unidos
Entre los repatriados se encuentran 169 hombres y 24 mujeres, quienes arribaron en el vuelo número 78 del plan Gran Misión Vuelta a la Patria
Caracas / Foto: @minjusticia_ve.- Un grupo de 196 migrantes venezolanos llegó este viernes a Caracas en un vuelo procedente de Estados Unidos, entre ellos tres niños, informó el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Lea también: Maduro decreta dos días de júbilo nacional no laborables por la canonización de los primeros santos venezolanos
En su cuenta en Instagram, la institución detalló que entre los repatriados se encuentran 169 hombres y 24 mujeres, quienes arribaron en el vuelo número 78 del plan Gran Misión Vuelta a la Patria.
El grupo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, a bordo de una aeronave de Eastern Airlines, según imágenes oficiales difundidas en redes sociales.
De acuerdo con el ministerio, los pasajeros “habían sido víctimas de las políticas migratorias implementadas por el Gobierno de los Estados Unidos”.
El organismo añadió que, hasta la fecha, más de 14.947 venezolanos han regresado al país mediante el programa, al que calificó como “un pilar fundamental para atender las necesidades de los connacionales en el extranjero, ofreciendo un camino de regreso a casa y facilitando su reintegración en la sociedad”.
Finalmente, el despacho aseguró que el Estado venezolano “trabaja incansablemente para traer a casa a aquellos que han sido perseguidos por las autoridades estadounidenses”.
Llegó otro avión con 196 venezolanos repatriados desde Estados Unidos
Reuters: Juez de Nueva York dice que Pdvsa debe pagar 2.860 millones de dólares a tenedores de bonos
Maduro decreta dos días de júbilo nacional no laborables por la canonización de los primeros santos venezolanos
Trump dice no saber quién es María Corina Machado
Trump reconoce que EE. UU. atacó un “submarino que transportaba drogas” en el Caribe
El príncipe Andrés da un paso atrás en la familia real y renuncia a todos sus títulos
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.466,28 puntos este 17 de octubre
Muere Drew Struzan, el genio detrás de los carteles de 'Star Wars' y 'Harry Potter'
Bonos "Contra la Guerra Económica" y "Fin de Año" son depositados por el Sistema Patria: quiénes los reciben
El nuevo "Gran Hermano" que vigilará a los inmigrantes en Estados Unidos
Luis Peche solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá
Delcy Rodríguez: “Atacar militarmente a Venezuela impacta la energía mundial”
Antigua y Barbuda afirma "no tener interés en permitir la instalación de bases militares extranjeras"
Fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en Caracas este 15Oct
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Anzoátegui: hallan el cuerpo semiquemado de un estudiante de cocina tras días desaparecido
-
Mundo1 día.
Policía de Canadá asegura que el Tren de Aragua está operando en su territorio
-
Sucesos1 día.
Anciana de 90 años muere tras incendio en un apartamento de Caracas
-
Economía1 día.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.416,04 puntos este 16 de octubre
-
Economía1 día.
BCV: PIB de Venezuela aumentó 8,71 % en el tercer trimestre de 2025
-
Mundo2 días.
Petro pide a Trump "desbloquear" a Venezuela: "Hay políticas que terminan haciendo daño"
-
Mundo1 día.
Familiares denuncian que dos trinitenses murieron en el último ataque de EE. UU. en el Caribe
-
Mundo1 día.
Trump anuncia que se reunirá con Putin en Budapest para negociar el fin de la guerra en Ucrania