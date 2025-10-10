Lo que dijo Barack Obama tras premiación a María Corina Machado con el Nobel de la Paz

Caracas/Foto: AP.- El expresidente de EE. UU. (2009 - 2017), Barack Obama, felicitó este viernes a la opositora venezolana, María Corina Machado, por ganar el Premio Nobel de la Paz, destacando su "valiente lucha" para instaurar "la democracia en Venezuela".

"Felicitaciones a la nueva Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, por su valiente lucha para instaurar la democracia en Venezuela", expresó el exmandatario en su cuenta de X.

Según el líder demócrata, este hecho debería inspirar a quienes "luchan en forma similar en todo el mundo" y "recordarnos a quienes tenemos la suerte de vivir en Estados Unidos que tenemos la solemne responsabilidad de preservar y defender constantemente nuestras tradiciones democráticas, ganadas con tanto esfuerzo".

A primera hora de este viernes, Machado recibió la llamada del director del Instituto Nobel de Noruega, Kristian Berg Harpviken, quien le informó personalmente que había sido elegida ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, antes de que la noticia se hiciera pública a nivel mundial.

En un video difundido en la red social X por la cuenta oficial del Premio Nobel, se escucha a Harpviken comunicarle la decisión. Machado respondió emocionada: “Oh Dios… no tengo palabras”.

El Comité Noruego del Nobel reconoció a María Corina Machado por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y su “lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, la describió como “una valiente y comprometida defensora de la paz” que representa “una elección de votos en lugar de balas”.

El galardón convierte a María Corina Machado en la primera venezolana en recibir el Premio Nobel de la Paz, consolidándola como una de las principales figuras de la lucha democrática en América Latina







