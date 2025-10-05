País
Lo que dijo César Miguel Rondón sobre la suspensión del TPS para los venezolanos
La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó el pasado viernes una orden de emergencia que permite al Gobierno del presidente Donald Trump suspender las protecciones
Caracas/Foto: Archivo.- El periodista y escritor César Miguel Rondón criticó este sábado los comentarios en contra de los venezolanos afectados por la reciente suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
Desde su cuenta de X, Rondón calificó de "absurdos e increíbles" los argumentos que buscan defender la eliminación de la protección a los connacionales.
“Leo argumentos absurdos e increíbles: defender a los venezolanos que han quedado desamparados (condenados) sin TPS es ir en contra de los intereses supremos de la Patria. ¡Por Dios! Con patriotas así”, publicó.
La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó el pasado viernes una orden de emergencia que permite al Gobierno del presidente Donald Trump suspender las protecciones temporales de deportación concedidas a cerca de 300.000 migrantes venezolanos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
De acuerdo con Univisión, la mayoría de la Corte dictaminó que el Gobierno puede proceder con la terminación de este alivio humanitario. Esta es la segunda vez que el Alto Tribunal interviene en casos relacionados con el fin del TPS para ciudadanos venezolanos.
La decisión judicial deja sin efecto un fallo previo del juez de distrito Edward Chen, en San Francisco, que determinó que la administración actuó “incorrectamente” al finalizar el TPS, lo que generó que la administración solicitara a la Corte el permiso para retirar las protecciones, las cuales fueron renovadas por Biden en 2023.
