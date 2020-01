Lo que dijo Mike Pompeo sobre sanciones impuestas a diputados autojuramentados en la AN

Caracas.- El secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.), Mike Pompeo, se pronunció este lunes sobre las sanciones que emitió el Departamento del Tesoro de ese país a los siete diputados del Parlamento que el pasado 5 de enero se autojuramentaron como parte de la junta directiva de la AN para el período 2020-2021.

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, Pompeo manifestó que “los que sofocan y reprimen Venezuela las aspiraciones democráticas serán responsables. Hoy, Estados Unidos sanciona a siete individuos alineados con Maduro involucrados en la toma fallida de la Asamblea Nacional. Las fuerzas de seguridad de Venezuela deben lealtad al pueblo venezolano, no a Maduro”.

Este lunes el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a los diputados: Franklyn Duarte, José Gregorio Noriega, Negal Morales, Luis Parra, Adolfo Superlano, José Brito y Conrado Pérez, por violar el Reglamento Interior y de Debates del órgano unicameral.

Those who stifle and repress #Venezuela’s democratic aspirations will be held accountable. Today the U.S. sanctions seven Maduro-aligned individuals involved in the failed takeover of @AsambleaVE. Venezuela’s security forces owe allegiance to the Venezuelan people, not Maduro.











