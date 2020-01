Lo que hizo Meghan Markle cuando vivió en Argentina

Caracas / Foto portada: Getty Images.- La reciente decisión que dieron a conocer los duques de Sussex, sobre su renuncia a la realeza, desató cientos de reacciones y ventiló el pasado de la esposa del príncipe Enrique, Meghan Markle, quien vivió en Argentina durante siete meses en el 2002, cuando estaba cursando su último año de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Northwestern, Illinois, Estados Unidos.

Meghan realizó sus pasantías en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y trabajó en la sede diplomática como asesora de prensa durante siete meses, en el momento que Argentina enfrentaba un fuerte crisis económica y social que comenzó en el año 2001.

Un funcionario de la sede diplomática recordó el desempeño profesional de la duquesa. “De haber seguido en el Departamento de Estado, hubiera sido una excelente adquisición para el cuerpo diplomático. Tenía todo para serlo”, afirmó para el libro ‘Meghan: una princesa de Hollywood’.

Al volver a Estados Unidos, Meghan abandonó su carrera política y se dedicó a la actuación. En un reportaje confesó que su experiencia en Argentina le sirvió de “gran aporte para armar el personaje de Rachel Zane de la serie Suits”.

Los intentos desmedidos del príncipe Enrique por proteger a su esposa de los “constantes ataques de la prensa” quedaron anulados, tras el reciente anuncio que compartieron este 8 de enero en su cuenta de Instagram en el que expresan a través de un comunicado que renuncian a sus funciones de primer rango en la familia real británica y para ser económicamente independientes.

Asimismo, manifestaron que su decisión les permitirá educar a su hijo con una “apreciación de la tradición real en la que nació, al tiempo que brinda a nuestra familia el espacio para centrarse en el próximo capítulo, incluido el lanzamiento de nuestra nueva entidad caritativa”.

Desde ese momento Meghan ha sido señalada como la responsable de alejar a Enrique de la familia real. Una de las personas que la juzga es el presentador de televisión británico, Piers Morgan.

Por otra parte, los duques de Sussex conservarán el título que la reina Isabel les concedió con motivo de su matrimonio, celebrado el 19 de mayo de 2018 en la boda real celebrada en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor.

People say I'm too critical of Meghan Markle – but she ditched her family, ditched her Dad, ditched most of her old friends, split Harry from William & has now split him from the Royal Family.

I rest my case. pic.twitter.com/xgKLTt2Y0Z

— Piers Morgan (@piersmorgan) January 8, 2020