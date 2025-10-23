Lo que se sabe sobre el salón de baile de USD 250 millones que Trump está añadiendo a la Casa Blanca

Caracas /Foto: AP.- La Casa Blanca comenzó esta semana la construcción de un nuevo salón de baile valorado en 250 millones de dólares, un ambicioso proyecto impulsado por el presidente Donald Trump que ha generado tanto curiosidad como controversia en la capital estadounidense.

Las obras se desarrollan en el Ala Este del complejo presidencial, donde los equipos de construcción iniciaron la demolición parcial de la fachada para dar paso al nuevo espacio de 90.000 pies cuadrados (unos 8.360 metros cuadrados), que —según los planos oficiales— superará en tamaño a la propia residencia ejecutiva.

Trump aseguró que el proyecto no representará un costo para los contribuyentes, ya que será financiado de forma privada por “patriotas generosos, grandes compañías estadounidenses y yo mismo”. Entre los aportes confirmados se encuentran 22 millones de dólares provenientes de YouTube, parte de un acuerdo legal alcanzado con el mandatario tras una demanda presentada en 2021.

La Casa Blanca no ha revelado aún la lista completa de donantes ni el monto exacto de la contribución personal de Trump, aunque el presidente ofreció recientemente una cena en el Salón Este a varios de los financiadores.

Un proyecto polémico y sin aprobación completa

La decisión de demoler parte del Ala Este —tradicionalmente ocupado por la primera dama y su personal— ha causado críticas, especialmente porque la obra sigue adelante sin la aprobación formal de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, encargada de supervisar las remodelaciones en edificios gubernamentales.

Will Scharf, asesor de la Casa Blanca designado por Trump para dirigir la comisión, argumentó que la demolición no requiere su visto bueno porque “solo” se trata de trabajos preparatorios y no de reconstrucción.

Trump, por su parte, ha defendido el proyecto como una “modernización necesaria” para que la Casa Blanca cuente con un espacio adecuado para grandes eventos. Según explicó, el actual Salón Este —con capacidad para unas 200 personas— “es demasiado pequeño” para las recepciones presidenciales, y ha criticado la práctica de instalar carpas en el Jardín Sur para cenas de Estado.

De acuerdo con los planos divulgados por la Casa Blanca, el nuevo salón tendrá un diseño dorado similar al del salón de baile de Mar-a-Lago, la residencia privada de Trump en Palm Beach, Florida. Contará con ventanas a prueba de balas y una capacidad máxima para 999 invitados, “suficiente para celebrar una ceremonia de investidura”, según bromeó el mandatario en una cena reciente.

Trump planea conectar el nuevo espacio con el Salón Este, que se transformará en un área de cócteles y recepción para los asistentes. La Casa Blanca asegura que el proyecto “respeta totalmente” la arquitectura histórica del edificio original.

Antecedentes y tradición de remodelaciones

La residencia presidencial ha sido modificada en numerosas ocasiones desde su construcción en 1792. Presidentes como Thomas Jefferson, Andrew Jackson, Theodore Roosevelt y Franklin D. Roosevelt realizaron ampliaciones o añadidos funcionales, incluyendo el Ala Oeste y el Ala Este. Sin embargo, algunos de esos proyectos fueron criticados en su momento por su costo o extravagancia, aunque con el tiempo se normalizaron.

Trump ya ha introducido otros cambios notables en la Casa Blanca, como la redecoración del Despacho Oval con tonos dorados, la remodelación del Jardín de Rosas y la instalación de nuevos mármoles en los pasillos privados.

El nuevo salón de baile, según la Casa Blanca, estará listo antes del final del actual mandato presidencial, en enero de 2029.

