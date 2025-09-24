Los Angeles Times: Trump utiliza el Tren de Aragua para justificar presencia militar en América Latina

Caracas/Foto: Getty Images.- En un reportaje publicado en Los Angeles Times realizado por la periodista Kate Linthicum, se desmontan casi todas las acusaciones que ha hecho Donald Trump contra El Tren de Aragua y asegura que, sin pruebas, ha convertido la banda criminal en una amenaza para Estados Unidos.

"Un memorando desclasificado elaborado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional no encontró evidencia de una cooperación generalizada entre su régimen y la banda. También afirma que el Tren de Aragua no representa una amenaza para Estados Unidos debido al reducido tamaño de las células del Tren de Aragua, su enfoque en actividades delictivas de baja cualificación. Su estructura descentralizada hace muy improbable que el TDA coordine grandes volúmenes de trata de personas o tráfico de migrantes”.

Michael Paarlberg, politólogo que estudia Latinoamérica en la Universidad Commonwealth de Virginia, afirmó creer que Trump está utilizando a la pandilla para lograr objetivos políticos y distraer la atención de controversias nacionales como su decisión de cerrar la investigación del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

El Tren de Aragua, afirmó, "es mucho menos poderoso que otras pandillas en Latinoamérica. Pero ha sido un ogro conveniente para la administración Trump".

Otra de sus entrevistadas, la periodista venezolana Ronna Risquez, quien escribió un libro sobre la pandilla, le dijo que "la administración Trump había exagerado enormemente la capacidad del grupo para justificar la deportación de migrantes, la militarización de la política exterior estadounidense en Latinoamérica e incluso un intento de derrocar al presidente de Venezuela".

"Si bien el Tren de Aragua ha sido vinculado a casos de trata de personas, extorsión y secuestro y ha expandido su presencia a medida que la diáspora venezolana se extiende por el continente americano, hay poca evidencia de que represente una amenaza para Estados Unidos", se lee en el reportaje.

Aunque Trump insiste en que el Tren de Aragua intenta una 'invasión', expertos y funcionarios de inteligencia afirman que la pandilla es débil y está descentralizada. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes, Trump describió al grupo como "un enemigo de toda la humanidad" y un "brazo del gobierno autoritario" de Venezuela.

Según los expertos que estudian a la pandilla y los propios funcionarios de inteligencia de Trump, nada de eso es cierto.

“El Tren de Aragua no tiene la capacidad de invadir ningún país, especialmente la nación más poderosa del planeta”, afirmó Ronna Rísquez, periodista venezolana que escribió un libro sobre la pandilla. Añadió que la administración Trump había exagerado enormemente la capacidad del grupo para justificar la deportación de migrantes, la militarización de la política exterior estadounidense en Latinoamérica e incluso un intento de derrocar al presidente de Venezuela.

“Se está instrumentalizando para justificar acciones políticas”, afirmó sobre la pandilla. “De ninguna manera pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Antes del año pasado, pocos estadounidenses conocían el Tren de Aragua.

Los pandilleros fueron acusados de tráfico sexual, venta de drogas, homicidios y otros delitos en países como Chile, Brasil y Colombia. A medida que un gran número de migrantes venezolanos comenzaba a ingresar a Estados Unidos las autoridades de varios estados vincularon los delitos con los miembros de la pandilla.

Fue Trump quien puso al grupo en el mapa.

Durante su campaña para la reelección el año pasado, participó en un evento en Aurora, Colorado, donde las fuerzas del orden culparon a miembros del Tren de Aragua de varios delitos, incluido asesinato. Poco después de asumir el cargo, Trump declaró una "invasión" del Tren de Aragua e invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley del siglo XVIII poco utilizada que permite al presidente deportar inmigrantes en tiempos de guerra. Su administración trasladó a 200 venezolanos a El Salvador, donde fueron alojados en una prisión de mala reputación, a pesar de que pocos de ellos tenían vínculos documentados con el Tren de Aragua y la mayoría carecía de antecedentes penales en Estados Unidos. En los últimos meses, Trump ha vuelto a evocar la amenaza del Tren de Aragua para explicar el despliegue de miles de tropas estadounidenses y una pequeña armada de barcos y aviones de guerra en el Caribe.

En julio, su administración declaró que el Tren de Aragua era un grupo terrorista liderado por Maduro. Ese mismo mes, ordenó al Pentágono utilizar la fuerza militar contra los cárteles latinoamericanos que su gobierno ha calificado de terroristas.

En tres ocasiones, en las últimas semanas, tropas estadounidenses han atacado embarcaciones frente a las costas de Venezuela que, según el gobierno, transportaban miembros del Tren de Aragua que traficaban drogas.

La administración no ofreció pruebas de esas afirmaciones. Catorce personas han muerto.

Trump ha advertido que se avecinan más ataques. "A todo terrorista que contrabandea drogas tóxicas a Estados Unidos, les advierto que los eliminaremos por completo", declaró en su discurso ante las Naciones Unidas.

Si bien insiste en que los ataques buscan desmantelar el narcotráfico —afirmando sin pruebas que cada barco transportaba suficiente droga para matar a 25.000 estadounidenses—, los analistas afirman que hay poca evidencia de que el Tren de Aragua esté involucrado en el narcotráfico de alto nivel, y ninguna de que esté involucrado en el movimiento de fentanilo, que se produce en México con productos químicos importados de China. La DEA estima que solo el 8% de la cocaína que se trafica a Estados Unidos pasa por territorio venezolano.

Esto ha alimentado la especulación sobre si el verdadero objetivo podría ser un cambio de régimen.

"Todo el mundo se pregunta cuál será el objetivo final de Trump", declaró Irene Mia, investigadora principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un centro de estudios especializado en seguridad global.

Dijo que si bien hay funcionarios dentro de la Casa Blanca que parecen ansiosos por trabajar con Venezuela, otros, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, han expresado abiertamente su deseo de derrocar a Maduro y a otros caudillos izquierdistas de la región.

“No vamos a permitir que un cártel opere o se haga pasar por un gobierno en nuestro propio hemisferio”, declaró Rubio a Fox News este mes. Altos funcionarios de inteligencia estadounidenses han declarado que no creen que Maduro tenga vínculos con el Tren de Aragua.







