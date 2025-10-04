Mundo
“Los días están contados”: El mensaje publicado por una funcionaria del FBI sobre despliegue en el Caribe
El video se publicó un día después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciara un nuevo “ataque letal”
Caracas/Foto: Archivo.- Erica Knight, jefa de comunicaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó este viernes un video del último ataque dirigido a una embarcación con presunta droga en el Caribe, afirmando que los “días están contados” para las organizaciones.
Desde su cuenta de X, la estratega comunicacional del Buró compartió la documentación del más reciente ataque a una “narcolancha”, cerca de las costas venezolanas, un operativo en el que resultaron muertos cuatro presuntos delincuentes.
Aunque la funcionaria no mencionó explícitamente a Venezuela en su publicación, el mensaje fue difundido apenas un día después de que se confirmara la noticia del operativo en aguas cercanas al territorio.
El video se publicó un día después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciara un nuevo “ataque letal” contra una presunta embarcación en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela.
“Esta mañana temprano, siguiendo órdenes del presidente (Donald) Trump, ordené un ataque letal contra un barco narcotraficante afiliado a organizaciones terroristas designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur”, escribió Hegseth en su cuenta de X.
El funcionario señaló que cuatro presuntos narcoterroristas que viajaban a bordo de la embarcación murieron en el ataque y que ninguna “fuerza estadounidense resultó herida en la operación”.
“Nuestros servicios de inteligencia confirmaron sin lugar a dudas que este barco traficaba con narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico”, añadió, aunque no presentó pruebas que respalden sus afirmaciones.
Days. Are. Numbered. pic.twitter.com/6jNdUPXBCj— Erica Knight (@_EricaKnight) October 3, 2025
