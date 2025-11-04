La Lupa
Los empleos que no podrán ser sustituidos por Inteligencia Artificial
Mientras Goldman Sachs asegura que la Inteligencia Artificial reemplazará 300 millones de empleos a escala mundial y la cadena Walmart anuncia que va a transformar los roles de cajeros y gerentes gracias a la IA, los expertos predicen cuáles empleos nunca desaparecerán y que van desde coreógrafos hasta carpinteros y obstetras
Caracas/Foto: ECOTV.- El CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo que “la próxima generación de millonarios serán plomeros y electricistas”. “El ChatGPT no puede reparar los caños rotos”. Esos empleos, que no requieren título universitario, tendrán salarios altos y una demanda sostenida “por el auge en la construcción de centros de datos”.
Desde bóvedas bancarias hasta las salas de hospital asumen el uso de la IA en tareas que antes realizaban exclusivamente los humanos, un potencial de pérdida de empleos enorme, al extremo de que un reciente análisis de Goldman Sachs advirtió que el número total de empleos que la IA reemplazará podría rondar los 300 millones en todo el mundo y se habla de 48 empleos que la IA reemplazará entre 2026 y 2030.
Pero también sobre cuáles trabajos no podrán ser sustituidos por la IA en los próximos diez años, una lista imprescindible para quienes aún no han comenzado sus estudios y están a tiempo de cambiar su futuro. Son los llamados empleos a prueba de IA, una larga lista que se debe leer con calma:
Enfermeros practicantes, Coreógrafos, Asistentes médicos, Consejeros de salud mental, Instructores y profesores de enfermería (nivel superior) Entrenadores y Preparadores físicos, Fisioterapeutas, Terapeutas ocupacionales, Terapeutas familiares, Arteterapeutas, Musicoterapeutas, Trabajadores sociales de salud mental y adicciones, Bioingenieros e Ingenieros Biomédicos, Profesores de Psicología (Educación Superior), Coordinadores de Fitness y Bienestar, Científicos del Suelo y las Plantas, Profesores de Trabajo Social, Profesores de Arte, Teatro y Música, Psiquiatras, Profesores de Antropología y Arqueología, Físicos, Profesores de Arquitectura, Técnicos en Emergencias Médicas, Ingenieros de Transporte y civiles, Paramédicos, Enfermeros, Dentistas Generales, Diseñadores de Escenografía y Exposiciones, Prostodoncistas, Administradores Educativos, Cirujanos Orales y Maxilofaciales, Bomberos, Supervisores de Primera Línea de Bomberos y Personal de Prevención, Directores de actividades religiosas y educación, Dermatólogos, Neurólogos, Supervisores de primera línea de policía y detectives, Neuropsicólogos, Cirujanos ortopédicos (excepto pediátricos), Arquitectos (excepto paisajistas y navales), Directores de gestión de emergencias, Médicos de medicina preventiva, Médicos de medicina física y rehabilitación, Médicos hospitalarios, Cirujanos pediatras, Obstetras y ginecólogos.
Arquitectos paisajistas, Fabricantes de viviendas prefabricadas y casas móviles, Plomeros, Instaladores de Tuberías, Técnicos de climatización (calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración), Electricistas, Soldadores, cortadores y soldadores de bronce, Carpinteros, Trabajadores en preparación y servicio de alimentos, Trabajadores de limpieza y mantenimiento, Instaladores de sistemas solares, Técnicos de turbinas eólicas, Profesionales de ciberseguridad, Éticos y formadores en IA, Ingenieros de Prompt y roles de soporte de IA y Asesores financieros personales.
Pero si se necesita saber cuáles profesiones serán sustituidas por la IA, basta consultar con cualquier robot disponible, tipo ChatGPT y responderá en segundos.
