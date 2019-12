Los escándalos de la farándula más relevantes del año 2019

Caracas / Foto portada: Composición El Cooperante.- Durante al año 2019 diferentes celebridades generaron polémica por sus separaciones tormentosas, confesiones o acusaciones de acoso sexual como las del cantante Plácido Domingo y el actor Kevin Spacey que han dejado a más de un seguidor sin palabras, por esa razón, El Cooperante recopiló los “escándalos” más relevantes en los que se vieron involucrados artistas de la farándula nacional e internacional.

La actriz mexicana Verónica Castro es una de las figuras del medio artístico que ocupó los titulares de diversos medios de comunicación durante semanas, tras hacerse público el romance que mantuvo con la presentadora de televisión Yolanda Andrade. En ese sentido, la intérprete de ‘Virginia de la Mora’, en la serie de Netflix ‘La casa de las flores’, anunció a través de su cuenta en Instagram su retiro de la actuación.











Verónica, de 53 años de edad, aseguró en ese momento, que no toleraba la agresión y escarnio que desató el comentario de Yolanda al insistir en varias declaraciones que cedió a los medios de comunicación que tuvo una boda simbólica con la actriz.

La cirugía de Alejandra Guzmán

La cantante mexicana Alejandra Guzmán también entró al listado de famosos que generaron polémica en el año 2019 por los “retoques” estéticos que dejaron su rostro irreconocible. La intérprete de ‘Mi peor error’ acudió a la especialista en diseño de cejas, Clara Hartmann, quien no tuvo problemas en compartir una foto y un video del resultado, el cual generó cientos de reacciones negativas por parte de fanáticos de la cantante.











“Me da miedo”; “Pensé que era la muñeca Annabelle sin filtros ni maquillaje”; “Irreconocible”; “Parece momo”; “Qué lastima que se ha desfigurado la cara con tanta cirugía”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

La separación de Nacho con Inger Mendoza

El cantante venezolano José Ignacio Mendoza, conocido artísticamente como “Nacho”, anunció su separación con la bailarina criolla Inger Mendoza en un video publicado en su perfil de Instagram tras estar casados durante cinco años. Asimismo, el criollo, de 36 años de edad, detalló que ya no está sentimentalmente junto a su esposa, pero siempre seguirán siendo familia.

“Nosotros somos una familia porque nos amamos, nosotros nos respetamos. En nuestra casa no se practica la violencia, no se dicen groserías. Dentro de nuestra casa no hay ni televisor para que nuestros hijos puedan desarrollar su capacidad creativa y puedan pensar en otras cosas”, dijo.

El divorcio de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Los artistas disolvieron su unión marital a solo ocho meses de la boda. En el mes de agosto un portavoz de la cantante estadounidense Miley Cyrus confirmó a la revista People la separación de la pareja.

“Ambos han decidido que esto es lo mejor mientras se centran en ellos mismos y en sus carreras”, explicó.

En la actualidad Miley Cyrus y Liam Hemsworth han logrado un acuerdo en los términos que rodean su divorcio cuatro meses después de su sonada ruptura, según ha revelado el medio estadounidense TMZ.

Willie González y Roberto Messuti

Roberto Messuti, indicó el pasado 8 de diciembre que Willie González fue víctima de “engaños” y por esa razón, pidió disculpas al Gobierno de facto. Así lo dio a conocer el actor en su cuenta de Twitter.

“Me encontré con Willie González. Me pidió hacerle saber al gobierno bolivariano y a Nicolás Maduro que fue victima del odio y el engaño, pero estando en Venezuela ha comprobado que las mayorías son chavistas y pide disculpas”, dijo.

Por su parte, el cantante boricua de salsa romantica, Willie González, agudizó la polémica con el criollo al publicar el 12 de diciembre un video en sus redes sociales de una entrevista que le realizó Samir Bazzi en el que aclaró que visitó al país con el fin de ayudar a los venezolanos que lo necesiten y afirmó que no podía hacerlo sin dar un paso atrás.

La burla de Don Omar por el ‘abucheo’ al Potro Álvarez

El cantante puertorriqueño William Omar Landrón Rivera, conocido artísticamente como Don Omar, publicó el pasado 15 de diciembre en su cuenta en la red social Instagram el video del momento en el que el cantante y expelotero venezolano, el Potro Álvarez, fue abucheado por los graduandos de la promoción 16 de médicos cirujanos de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg).

“Algunas horas antes de mi show en Perú, dejo algo de humor desde Venezuela. Las cosas que le pasan a un payaso pelotero”, escribió Don Omar en su publicación.

Asimismo, citó las palabras del público presente y del Potro: “¿Quieren la segunda canción? NO ¿Quieren que me vaya? SI. Las cosas que le pasan a un payaso pelotero?”, dijo el boricua , quien además, hizo un llamado a los ciudadanos: “Venezuela sube tu bandera y ríe”.

El ‘abucheo’ al Potro Álvarez en la Unerg

El exbeisbolista y cantante venezolano Antonio Enrique Álvarez Cisneros, conocido artísticamente como ‘Potro Álvarez’, fue abucheado el 12 de diciembre durante la presentación que realizó en el acto de grado de la promoción 16 de médicos cirujanos de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg).

Por otra parte, el pasado 11 de enero recibió el mismo trato cuando asistió a un juego de Caribes y Leones en el estadio Universitario de Caracas.

Kerly Ruiz rompió el silencio

La animadora y modelo venezolana, Kerly Ruíz, confesó en el mes de septiembre en el programa ‘Conversaciones que no se publican’ que en el canal de la bolita roja, Televen, “le metían mano” y la maltrataban física y verbalmente.

Durante la entrevista con Irrael Gómez, la criolla, de 34 años de edad, reveló que su excompañero de animación, José Gregorio Araujo, fue quien le causó tanto daño en Televen. “Me arrepiento de haberle dado un poder de mi crecimiento profesional, haberle demostrado miedo a un ser que no podía ni con sus propios miedos, con los problemas tóxicos que él tenía en su vida”, dijo.

Las impactantes declaraciones de Daniela Alvarado

La actriz venezolana Daniela Alvarado sorprendió a sus seguidores este domingo 29 de diciembre al afirmar en la entrevista concedida a Irrael Gómez, para el programa de YouTube ‘Conversaciones que no se publican‘, que antes de cumplir 25 años fue “muy zorra”.

“Yo fui muy zorra, antes de los 25 usted me podía pedir en la patica de la oreja (…) yo siempre fui muy fácil, pero al madurar compredí que uno no puede estar entregándosela a todo el mundo”, manifestó la actriz.

Daniela, 38 años de edad, conversó sobre su vida amorosa y reveló que se entrometió en “dos relaciones estables”. Además, aseveró que en una de ellas cedió ante las propuestas indebidas de la pareja de una de sus amigas.

“Yo pensé en mi posición más egoísta que en algún momento él la iba a dejar a ella y se venía conmigo, cosa que nunca pasa”, declaró y explicó que nunca volvió a sentir “mariposas en el estómago” como en su primera relación, en donde descubrió lo que era el amor.

