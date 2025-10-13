Mundo
Los liberados palestinos de los que nadie habla
Mientras la atención mediática se ha centrado en la libertad de los 20 rehenes capturados por Hamas, muy pocos se ocupan de los presos palestinos que Israel liberó de la prisión de Ketzia, en el Néguev, como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego. Palestina asegura que hubo 1.718 detenidos de la Franja de Gaza arrestados tras el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023
Caracas / Foto: Wafa.- La prensa palestina muestra las fotos de 38 autobuses y 10 ambulancias transportando a cientos de prisioneros liberados rumbo al Complejo Médico Nasser en Khan Yunis. Imágenes que parecen importar menos que la liberación de los 20 secuestrados por Hamas, los únicos israelíes que lograron sobrevivir a dos años de captura en condiciones inhumanas.
Lea también: El Nobel como oportunidad política para Venezuela
Los liberados palestinos, como los israelíes, fueron recibidos por varios familiares y una gran multitud de ciudadanos y trasladados a varios hospitales para recibir los exámenes y el tratamiento médicos necesarios. Posteriormente, fueron distribuidos, cada uno con sus familiares, a su zona de residencia.
Las autoridades israelíes liberaron un primer grupo de detenidos, incluyendo a 96 que cumplían cadena perpetua o largas penas de prisión. Los liberados en la segunda tanda de detenidos - 154 que tenían con condenas elevadas o cadena perpetua-, serán trasladados de la Franja de Gaza a la República Árabe de Egipto, además de otros 1.718 detenidos de la Franja de Gaza arrestados tras el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023.
Según organizaciones de presos palestinas, el número de detenidos en las cárceles de la israelí superan los 11.000, quienes sufren condiciones catastróficas que incluyen tortura, inanición y negligencia médica sistemática, lo que ha provocado la muerte de varios detenidos en cautiverio.
El número de detenidos condenados a cadena perpetua llegó a 350, y aquellos contra quienes se presentaron acusaciones formales para dictar cadena perpetua ascendieron a 40; el número de mujeres presas llegó a 53, incluidas tres de Gaza y dos niñas; y el número de niños prisioneros, que se consumen en las cárceles de Ofer y Megiddo, alcanzó aproximadamente 400. Mientras tanto, el número de detenidos sin juicio ascendió a aproximadamente 3.380, hasta octubre de este año.
Segun la prensa palestina, desde el 7 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes han causado la muerte de más de 67.869 personas, heridas a más de 170.000, la mayoría niños y mujeres, y una hambruna que se cobró la vida de 463 ciudadanos, incluidos 157 niños.
