Mundo
“Los narcos van en aviones de lujo, no en lanchas por el Caribe”: Petro ironiza sobre operativos de EE. UU.
El comentario de Petro fue una respuesta al senador Antonio Correa, quien había compartido la información sobre la captura en Madrid e Ibiza de varios presuntos miembros de un cartel internacional llamado "Junta del Narco"
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió este jueves a la reciente captura en España de integrantes de una organización conocida como la “Junta del Narcotráfico” o “Junta de Dubái”, y aseguró que "los grandes capos del narcotráfico no operan en pequeñas embarcaciones, sino desde lujosas ciudades y con poder económico internacional".
Lea también: Operaciones de EE. UU. en el Caribe continuarán: resolución demócrata en el Senado fue derrotada
“Los narcotraficantes van en aviones de lujo y van y vienen de ciudades lujosas. No van en lanchas rápidas por el Caribe. Hoy ya se sabe que existe un cartel internacional llamado Junta del Narco, que, compuesto de narcos antes presos en EE. UU., hacen acuerdo de no meterse más allá en EE. UU. y por eso conquistan el mercado europeo”, escribió el mandatario en su cuenta en X (antes Twitter).
El comentario de Petro fue una respuesta al senador Antonio Correa, quien había compartido la información sobre la captura en Madrid e Ibiza de varios presuntos miembros de esta red criminal.
Según indicaron las autoridades, los detenidos habían ingresado a España en un vuelo procedente de Doha, Catar, en el marco de un operativo conjunto entre las policías de Colombia y España, entre ellas alias “Black Jack”, “Marco” y “Cejas”, presuntos cabecillas de una organización dedicada al lavado de activos del narcotráfico.
De acuerdo con la información oficial, esta estructura mantenía vínculos con el Clan del Golfo y con redes europeas de tráfico de drogas. La red liderada por “Black Jack” lavaba dinero mediante criptoactivos, empresas fachada y rutas internacionales. El operativo permitió afectar significativamente sus finanzas, con la incautación de 25 inmuebles, 9 empresas y 15 vehículos, valorados en más de 53.000 millones de pesos.
“Este resultado demuestra que ninguna estructura criminal está fuera del alcance del Estado. Seguiremos actuando con estrategia, cooperación internacional y transparencia para golpear las economías ilícitas que alimentan el narcotráfico”, señaló la Policía colombiana.
