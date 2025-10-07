Mundo
Los países que visitará el papa León XIV durante su primer viaje internacional
El programa detallado de la gira de seis días se dará a conocer próximamente, precisó Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede
Caracas/Foto: Archivo.- El papa León XIV visitará Turquía y Líbano entre fines de noviembre y principios de diciembre, en su primer viaje internacional desde su elección como sumo pontífice, anunció este martes el Vaticano.
Lea también: Venezuela reactivará la atención consular para sus ciudadanos en Panamá desde el 8 de octubre
La visita a Turquía será del 27 al 30 de noviembre e incluirá una peregrinación a Iznik con motivo de los 1.700 años del Primer Concilio de Nicea, mientras que la de Líbano se llevará a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre, según información citada por Vatican News.
El programa detallado de la gira de seis días se dará a conocer próximamente, precisó Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Bruni señaló que el papa había aceptado la invitación del jefe de Estado y de las autoridades eclesiásticas tanto de Turquía como del Líbano.
En declaraciones a Vatican News, el vicario apostólico de Beirut, el obispo César Essayan, afirmó que la visita del papa al Líbano sería “un gran signo de esperanza” en una región devastada por la guerra.
“Esperamos sinceramente que su visita traiga un soplo de paz y sea un momento de renovación para todos nosotros, y que reconozcamos que no hay otro camino para la humanidad que el de la paz a través del diálogo, la justicia y el respeto a la dignidad de cada ser humano”, expresó.
El obispo enfatizó que tanto cristianos como musulmanes libaneses esperaban con ansias la visita del papa. “Deseaban oírle decir palabras que ya no escuchamos de nadie, excepto de un pastor, un padre que desea que los seres humanos se unan como hermanos y hermanas, que exista otro lenguaje que el de la guerra por el Líbano”, sostuvo.
El viaje internacional de León XIV marca su primera salida fuera del Vaticano desde su elección el 8 de mayo, tras la muerte del papa Francisco el 21 de abril a los 88 años
Con esta gira, León XIV se convierte en el tercer papa en visitar Líbano, uniéndose a Juan Pablo II (1997) y Benedicto XVI (2012).
Por su parte, la presencia papal en Turquía no se ve desde 2014, cuando Francisco viajó a Ankara y Estambul para reunirse con el presidente Recep Tayyip Erdogan. Antes de él, Benedicto XVI (2006), Juan Pablo II (1979) y Pablo VI (1967) habían visitado el país.
