Los peores vestidos en los Premios Grammy 2020

Caracas / Foto portada: Reuters.- En los Premios Grammy 2020 celebrados este domingo en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos, algunos artistas demostraron de qué están hecho al vestir sus “mejores” prendas para asistir como invitados a la antesala de la gala más importante que premia el talento musical; sin embargo, no todos resaltaron por su buen gusto.

De acuerdo a la revista Mujer Hoy, uno de los artistas que tuvo un gran acierto con su vestido fue la cantante estadounidense Ariana Grande, con una prenda del diseñador Giambattista Valli de tul en color gris. Asimismo, otras de las estrellas con mejor vestuario fue Camila Cabello que se arriesgó con un vestido diferenciador color negro con brillos.











Sin embargo, algunas celebridades no tuvieron una elección de atuendo acertada, como fue el caso de Billie Eilish, de 18 años de edad, que recibió múltiples críticas por su extravagante vestimenta color verde con negro que acompañó con una mascarilla. Pese a su atuendo, la artista adolescente fue una de las protagonistas de la gala al resultar ganadora en las categorías principales, una de ellas: ‘Mejor álbum pop‘, por su disco ‘When We All Fall Asleep, Wherce Do We Go?’.

Billie Eilish

La celebridad adolescente lució un atuendo de Gucci en la alfombra roja.

Billie Porter

Logró acaparar la atención de todos los presentes y televidentes con atuendo azul lleno de brillos, flecos y bordados. Asimismo mostró un maquillaje con sombra de ojos de gato azul metálico con lápiz plateado y una gema aplicada sobre su labio.











FKA Twigs

La cantante, bailarina y productora Tahliah Debrett Barnett, mejor conocida en la palestra musical como FKA twigs, apostó por una mezcla entre barroca y gótica que dio un resultado maximalista que entra directo a nuestra lista de las peor vestidas.

Joy Villa

La cantante y compositora estadounidense quiso mostrar su tendencia política y su apoyo al mandatario de su país, Donald Trump, luciendo un vestido rojo, brillante con una capa como de superheroína blanca con hombreras de estrellas.

Megan Pormer

Su intento de transmitir un mensaje político en alfombra roja de los Grammy pasó desapercibido y la llevó a quedar en la lista de las celebridades peor vestidas de la gala que premia el talento musical. p

Lil Nas X

Fucsia en todo, su arriesgada elección de vestirse como vaquero en un solo tono, no fue elogiada por los críticos y fanáticos del rapero estadounidense. Sin embargo, por su sencillo ‘Old Town Road’ ganó un Grammy a mejor video musical.

