Los retos de Raúl Amundaray reposarán en Aruba

Omira Amundaray, nos invita a despedir al primer Galán de Venezuela. Este Domingo, Enero 26, en la Iglesia: Carismah Church (Grandeur Banquet Hall) 25740 Westheimer Pkwy. Katy, TX 77494. Dos servicios. El primero a las 2 PM y el segundo a las 4 PM. #raulamundaray #veloria #memorial #despedida #elprimergalan #galandegalanes #radiocaracastelevision #radiocaracas #novelas #novelasvenezolanas @delgadomaite @vivigibelli