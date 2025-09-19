País
“Los sorprendidos serán ellos”: Diosdado Cabello dota y refuerza a los Cuadrantes de Paz
Diosdado Cabello Rondón encabezó la dotación de motos, patrullas, vehículos y teléfonos a los Cuadrantes de Paz de los 204 Circuitos Comunales de Anzoátegui, como parte de un despliegue destinado a "fortalecer la seguridad en las comunidades"
Caracas / Foto: Con el Mazo Dando.- El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, encabezó este viernes la entrega de motos, patrullas y armamento a los Cuadrantes de Paz en el estado Anzoátegui, reafirmando la necesidad de "mantener la actividad prolongada y la ofensiva permanente en defensa del país".
Lea también: Maduro anunció que militares visitarán los circuitos comunales el sábado 20 de septiembre
“Cuando ellos vengan, ya nosotros les hemos dado dos vueltas, y los sorprendidos serán otros, porque Venezuela tiene que seguir siendo inexpugnable, con dos líneas fundamentales: la resistencia activa prolongada y la ofensiva permanente”, aseguró Cabello durante el acto, refiriéndose a posibles "amenazas internas y externas".
Destacó que cada cuadrante contará con recursos específicos, incluyendo una moto por unidad, vehículos de patrulla compartidos, teléfonos de comunicación, personal capacitado y armamento. Además, enfatizó que "la fuerza más poderosa es el pueblo, que tendrá control y registro sobre las motos y patrullas asignadas a cada circuito comunal".
Cabello detalló que el sistema de seguridad integrado permitirá que cualquier incidente sea comunicado inmediatamente al 911. Afirmó que desde allí se coordinará la respuesta con bomberos, Protección Civil o, si es necesario, organismos especializados como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) o la Dirección General de Contrainteligencia Militarm (Digesim). “El pueblo sabe lo que tiene que hacer”, dijo.
Entrega de dotación
Durante el acto, se entregaron 204 motos y 51 patrullas. Cabello indicó que esta estructura cubre los 21 municipios del estado, "sin distinción política", asegurando que la paz y la seguridad se extiendan a todas las comunidades, incluso aquellas gobernadas por la oposición.
También se refirió a recientes incidentes delictivos, señalando que el único crimen ocurrido desde el inicio del despliegue de los cuadrantes fue un caso de venganza ligado a rezagos de bandas en la zona, pero destacó que ya "no quedan organizaciones delictivas activas, gracias al despliegue del sistema de seguridad comunal".
“Esto es poder popular, poder para el pueblo. Mientras el pueblo tenga el poder, la patria está protegida”, concluyó Cabello, en presencia del gobernador, alcaldes y representantes de los organismos de seguridad del Estado.
