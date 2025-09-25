País
"Los terremotos no se predicen": Funvisis explica por qué la preparación es la única herramienta
Caracas / Foto: Archivo.- Ante la serie de sismos registrados en el occidente del país que mantienen en alerta a la población, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) recordó un principio científico fundamental: los terremotos no pueden predecirse, por lo que la preparación ciudadana se convierte en la única herramienta efectiva para salvar vidas.
El documento, elaborado por expertos de la institución y respaldado se estructura en tres fases críticas: antes (planificación), durante (mantener la calma) y después (tomar precauciones), con el objetivo de salvar vidas mediante la prevención y la información accesible para toda la población.
Funvisis enfatiza que la fase de preparación es fundamental. Las recomendaciones incluyen la elaboración de un plan de emergencia familiar y la preparación de un morral de emergencias que contenga botiquín de primeros auxilios, linterna, radio con baterías, agua y alimentos no perecederos para al menos tres días, copias de documentos importantes y un pito para alertar la ubicación.
Además, se insta a asegurar muebles altos y objetos pesados en las viviendas para prevenir su caída durante un sismo.
Mantener la calma
Para el momento del sismo, la consigna es "Agáchate, Cúbrete y Agárrate". Si la persona se encuentra dentro de un edificio, debe dejarse caer al suelo, colocarse debajo de una mesa resistente y agarrarse a ella hasta que pase el temblor.
Si no hay mobiliario robusto cerca, se debe adoptar la posición fetal junto a una pared interior, lejos de ventanas y objetos colgantes. Para personas en silla de ruedas, la instrucción es frenarla, agacharse y cubrirse la cabeza con los brazos.
Quienes van manejando deben reducir la velocidad, estacionar en un lugar seguro lejos de postes o cables, y permanecer dentro del vehículo.
Precaución tras el movimiento
Finalizado el sismo, es vital tomar precauciones. Se recomienda abandonar el edificio con calma por las escaleras normales (nunca por ascensores o mecánicas) y dirigirse a un espacio abierto. Para movilizarse en la oscuridad, se debe usar linterna y no fósforos o velas por el riesgo de fugas de gas.
Funvisis también advierte que, si el sismo ocurre en la costa y fue de gran intensidad, es crucial alejarse de la orilla del mar de inmediato ante la posibilidad de un tsunami.
Despúes: precauciones que evitan tragedias mayores
- Evacuar edificaciones usando escaleras normales, nunca ascensores
- Usar calzado para protegerse de vidrios y escombros
- Inspeccionar posibles fugas de gas antes de encender luces o fósforos
- Si está en zona costera: alejarse inmediatamente de la orilla por riesgo de tsunami
- Estar preparado para réplicas que pueden continuar por días
Venezuela es un país de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas del Caribe y Sudamericana, con una franja de mayor riesgo donde habita más del 90% de la población. Esta guía de Funvisis busca fortalecer la cultura de prevención y reducir la vulnerabilidad ante un fenómeno natural inevitable.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó este jueves la activación de una falla tectónica en el occidente del país que ha generado 10 sismos y 21 réplicas con magnitudes entre 4.0 y 6.3.
La vicepresidenta Rodríguez destacó que si bien no se reportan pérdidas humanas, se han registrado "leves daños estructurales en viviendas y negocios", y anunció el despliegue de Protección Civil, organismos de seguridad y la FANB para atender las implicaciones de este "enjambre sísmico".
