“Los vamos a bombardear hasta que dejen de existir”: Trump advierte desde la ONU sobre acciones en el Caribe

Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes ante la Asamblea General de la ONU que "cada embarcación con drogas será atacada para impedir que llegue a territorio estadounidense".

Durante su intervención, Trump recordó que su Gobierno ha designado a varios carteles de narcotráfico y pandillas transnacionales como "organizaciones terroristas", debido a sus "acciones violentas y su impacto en la seguridad internacional".

“Hemos designado a carteles salvajes de narcotráfico a la lista de terroristas porque actúan así; ustedes lo ven con sus propios ojos. Ya a nadie le gusta llevar la droga por barco, ya no son muchos los que pasan por el mar desde Venezuela, prácticamente hemos detenido las drogas que llegaban a nuestro país por esa vía”, afirmó Trump.

El mandatario mencionó específicamente a las pandillas M13 y el Tren de Aragua, calificándolas de “sanguinarias” y responsables de torturas, asesinatos y mutilaciones con impunidad. “Son los enemigos de la humanidad, motivo por el cual empezamos a usar el poder supremo del Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro”, añadió.

Trump advirtió además a los “matones que envían drogas desde América Latina” que Estados Unidos los bombardeará “para que dejen de existir”, asegurando que no existe otra opción. “No dejaremos que esto suceda. Hemos perdido a más de 300 mil personas a causa de las drogas”, concluyó.

Sobre la migración

El presidente acusó a la ONU de financiar la “migración descontrolada” y de contribuir a problemas en los países occidentales. “Sus países están siendo arruinados. La ONU está financiando un ataque contra los países occidentales y sus fronteras”, afirmó.

Trump reiteró que las políticas de fronteras abiertas deben terminar y criticó a los países que, según él, no controlan la llegada de migrantes.

Además, agradeció a El Salvador por “el extraordinario trabajo que han hecho recibiendo a tantos delincuentes”, y destacó que EE. UU. está expulsando a todos los migrantes ilegales: “Todos los países enfrentan lo mismo; la inmigración está destruyendo sus naciones”. #AHORA 🔴 | Donald Trump: “Las organizaciones terroristas torturan, mutilan y asesinan con impunidad; son los enemigos de la humanidad, motivo por el cual empezamos a usar el poder supremo del Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos (...), así como a… pic.twitter.com/2tnYGQvoXw— El Cooperante (@El_Cooperante) September 23, 2025 #AHORA 🔴 | Trump sobre la migración ante la Asamblea General de la ONU: "O van a la cárcel o regresan al lugar de donde vinieron (...) Agradezco a El Salvador por el extraordinario trabajo que han hecho recibiendo a tantos delincuentes. Estamos expulsando a todos; ya no nos… pic.twitter.com/1x7JtrEeLK— El Cooperante (@El_Cooperante) September 23, 2025