La Lupa
Los venezolanos están más preocupados y ansiosos que los habitantes de Ucrania
En la encuesta mundial sobre Bienestar Emocional que condujo la consultora Gallup, Venezuela ocupa el número 82 en la evaluación de vida de sus habitantes: 54 % sufre de estrés, 58 % se siente preocupado, 35 % triste y otro 35 % dice estar sufriendo
Caracas / Foto: Archivo.- Los habitantes de un país en guerra, invadido y bajo ataque constante, se sienten más o menos igual que los habitantes de Venezuela: así se puede inferir de la más reciente investigación de la consultora Gallup, donde 54 % de los venezolanos son víctimas del estrés, frente al 33 % de los ucranianos que revelan sufrir de lo mismo. Un 57 % de los venezolanos se confiesa preocupado, mientras en Ucrania la cifra baja a 53 %. También le ganamos a Ucrania en sufrimiento (38 % Venezuela versus 35 %) y solo nos igualamos en tristeza.
La Encuesta Mundial Gallup pide a los encuestados que evalúen su vida actual en su conjunto utilizando la imagen de una escalera, donde 10 representa la mejor vida posible y 0 la peor. Cada encuestado proporciona una respuesta numérica en esta escala, conocida como la Escala de Cantril. Normalmente se recopilan alrededor de 1.000 respuestas al año por país. Se utilizan ponderaciones para construir promedios nacionales representativos de la población para cada año en cada país.
La medición del bienestar emocional (https://news.gallup.com/interactives/248240/global-emotions.aspx) se hizo mediante una encuesta mundial de 10 preguntas a personas de todo el mundo, a quienes se les preguntó sobre sus experiencias emocionales diarias. Estas preguntas conforman los Índices de Experiencias Positivas y Negativas de la Encuesta Mundial Gallup, que ofrecen a los líderes información valiosa sobre la salud de sus sociedades, información que no se puede obtener únicamente a través de indicadores económicos.
Luego de los resultados, han concluido que “afortunadamente son pocos los países cuyas evaluaciones de calidad de vida han caído más de un punto en la escala de 0 a 10. Ordenados de mayor a menor caída, estos siete países son Afganistán, Líbano, Jordania, Malawi, Venezuela, Egipto y Botsuana”.
Y aseguran que los índices de preocupación son más altos en Sierra Leona, Guinea, Chad y Mozambique. “Desde intentos de golpe de Estado y regímenes militares prolongados hasta elecciones disputadas e insurgencias violentas, cada uno enfrenta situaciones que erosionan la estabilidad política, tensionan las instituciones y dejan a los ciudadanos con una mayor inseguridad en su vida diaria”, revela el informe.
En la medición a escala planetaria, cuando Gallup preguntó a adultos de todo el mundo si habían experimentado cinco emociones negativas, los resultados fueron: la preocupación (39 %) y el estrés (37 %) encabezaron la lista, seguidos del dolor físico (32 %), la tristeza (26 %) y la ira (22 %).
A excepción del dolor físico, todas las experiencias de emociones negativas han disminuido con respecto a los máximos alcanzados durante la pandemia, pero siguen siendo mucho mayores que hace una década, lo que demuestra que el mundo continúa en una situación de gran inestabilidad emocional.
