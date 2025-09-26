Vitrina
Los venezolanos que triunfaron en los Premios Juventud 2025 en Panamá
La velada contó además con la participación de otros venezolanos como Mau y Ricky, Rawayana y Elena Rose, junto a los actores Daniel Elbittar y Claudia Martin, y el creador de contenido Oscar Alejandro, quienes también dijeron presente en esta cita que reúne lo mejor de la música y el entretenimiento latino
Caracas / Foto: Composición.- La música venezolana brilló en la más reciente edición de los Premios Juventud, celebrada en Panamá. Los artistas Alleh y Yorghaki conquistaron el galardón en la categoría “Tropical Mix”, un logro que dedicaron a sus familias y al público que los ha acompañado en su carrera.
Lea también: Tras diecinueve años: El lago de los cisnes regresa al Teresa Carreño
“Estamos muy felices y agradecidos. Siempre trabajamos sin esperar nada a cambio, pero gracias a ustedes hoy esto es posible”, expresaron emocionados al recibir el premio.
Además encendieron el escenario con su tema “Capaz (Merenguetón)”, una propuesta que fusiona reguetón y merengue y que los consagró como uno de los dúos emergentes más innovadores del género urbano.
El talento criollo también destacó con Danny Ocean, quien se alzó con el reconocimiento a Afrobeat Latino del Año gracias a su tema “Amor”. En sus redes sociales, el intérprete celebró el triunfo con un mensaje de gratitud: “Qué buena noticia, nos llevamos uno. Gracias a todos los que votaron y a Premios Juventud”, escribió en Instagram.
La velada contó además con la participación de otros venezolanos como Mau y Ricky, Rawayana y Elena Rose, junto a los actores Daniel Elbittar y Claudia Martin, y el creador de contenido Oscar Alejandro, quienes también dijeron presente en esta cita que reúne lo mejor de la música y el entretenimiento latino.
La noche tuvo como grandes protagonistas a Shakira, Bad Bunny y Karol G. La barranquillera triunfó con el tema “Soltera” en la categoría Mejor Canción Pop/Urbano, mientras que el “Conejo Malo” se llevó tres premios, entre ellos Mejor Álbum Urbano por “Debí Tirar Más Fotos”.
Por su parte, Karol G fue coronada como Artista del Año, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la música latina actual.
La ceremonia llevada a cabo por primera vez fuera de Estados Unidos, reunió a lo más destacado del espectáculo hispano en una fiesta que también premió a Reik, Carin León, Selena Gomez con Benny Blanco y The Marías, así como a Natti Natasha, Play-N-Skillz y Deorro. Además, la puertorriqueña De La Rose fue reconocida como parte de la Nueva Generación Femenina.
El humorista que derrotó a Donald Trump
Así fue el momento en que delegaciones abandonaron y abuchearon a Netanyahu en la ONU
Modelo venezolana que acompañó a B-King antes de su asesinato fue reportada como desaparecida en México
Trump anuncia que un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza está “muy cerca”
Los venezolanos que triunfaron en los Premios Juventud 2025 en Panamá
Funvisis: los Andes y las cordilleras Central y Oriental concentran la mayor actividad sísmica
Gil dice desde New York que una "agresión" contra Venezuela sería “una catástrofe para América Latina”
Aeronave se precipita en Maiquetía: INAC confirma dos pasajeros rescatados con vida
Un sismo de 5,4 sacudió varias ciudades de Venezuela, incluida Caracas
Milei exige en la ONU la liberación "inmediata" del gendarme argentino Nahuel Gallo detenido en Venezuela
Exportaciones de Chevron desde Venezuela se desplomaron 50 % tras autorización de EE. UU., según Reuters
Hillary Clinton compara la estrategia caribeña de Trump con la "guerra contra las drogas" de Duterte
Marina de EE. UU. lanza misiles Trident en Florida en medio de tensiones con Venezuela
Maduro dice que los milicianos son "el terror del imperio"
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Aeronave se precipita en Maiquetía: INAC confirma dos pasajeros rescatados con vida
-
País2 días.
Un sismo de 5,4 sacudió varias ciudades de Venezuela, incluida Caracas
-
País2 días.
Saime anuncia nuevas jornadas de verificación de datos y renovación de cédula sin cita
-
País1 día.
Delcy Rodríguez confirma activación de una falla tectónica que provocó 10 sismos y 21 réplicas
-
País2 días.
Jorge Rodríguez pide a los sectores “unirse” para detener la “patraña” contra Venezuela
-
Mundo2 días.
Guyana advierte que las acciones de Venezuela en el Esequibo "son una amenaza"
-
Mundo2 días.
Reuters: "EE. UU. destinará 400 millones de dólares para enfrentar a gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela"
-
Vitrina2 días.
Jimmy Kimmel vuelve a la televisión y lanza un contundente mensaje sobre la libertad de expresión