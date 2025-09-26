Los venezolanos que triunfaron en los Premios Juventud 2025 en Panamá

Caracas / Foto: Composición.- La música venezolana brilló en la más reciente edición de los Premios Juventud, celebrada en Panamá. Los artistas Alleh y Yorghaki conquistaron el galardón en la categoría “Tropical Mix”, un logro que dedicaron a sus familias y al público que los ha acompañado en su carrera.

“Estamos muy felices y agradecidos. Siempre trabajamos sin esperar nada a cambio, pero gracias a ustedes hoy esto es posible”, expresaron emocionados al recibir el premio.

Además encendieron el escenario con su tema “Capaz (Merenguetón)”, una propuesta que fusiona reguetón y merengue y que los consagró como uno de los dúos emergentes más innovadores del género urbano.

El talento criollo también destacó con Danny Ocean, quien se alzó con el reconocimiento a Afrobeat Latino del Año gracias a su tema “Amor”. En sus redes sociales, el intérprete celebró el triunfo con un mensaje de gratitud: “Qué buena noticia, nos llevamos uno. Gracias a todos los que votaron y a Premios Juventud”, escribió en Instagram.

La velada contó además con la participación de otros venezolanos como Mau y Ricky, Rawayana y Elena Rose, junto a los actores Daniel Elbittar y Claudia Martin, y el creador de contenido Oscar Alejandro, quienes también dijeron presente en esta cita que reúne lo mejor de la música y el entretenimiento latino.

Advertisement

La noche tuvo como grandes protagonistas a Shakira, Bad Bunny y Karol G. La barranquillera triunfó con el tema “Soltera” en la categoría Mejor Canción Pop/Urbano, mientras que el “Conejo Malo” se llevó tres premios, entre ellos Mejor Álbum Urbano por “Debí Tirar Más Fotos”.

Por su parte, Karol G fue coronada como Artista del Año, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la música latina actual.

La ceremonia llevada a cabo por primera vez fuera de Estados Unidos, reunió a lo más destacado del espectáculo hispano en una fiesta que también premió a Reik, Carin León, Selena Gomez con Benny Blanco y The Marías, así como a Natti Natasha, Play-N-Skillz y Deorro. Además, la puertorriqueña De La Rose fue reconocida como parte de la Nueva Generación Femenina. 🔥🌍 De Venezuela pa’l mundo 🌎 #Alleh y #Yorghaki pusieron a bailar @PremiosJuventud con su fusión única 🎤✨#PremiosJuventud #PJLiveStream #Clippeo https://t.co/FYVpYV6bto— Premios Juventud (@PremiosJuventud) September 26, 2025









