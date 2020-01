Lucero muestra su rostro sin maquillaje y deja ver el paso de los años

Caracas / Foto portada: Zeleb.- La cantante, actriz, conductora de televisión y empresaria mexicana, Lucero Hogaza León, publicó una fotografía sin una gota de maquillaje este martes 31 de diciembre en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus seguidores.

Lucero, de 50 años de edad, no le teme a la opinión pública y compartió con sus fanáticos una instantánea desde una bahía en la que luce su rostro de perfil, sin maquillaje, con el cabello un poco despeinado.











“Gracias a Dios por un 2019 inolvidable. Que el 2020 les llene de amor y felicidad desde el día 1”, escribió la actriz en su publicación

En respuesta, la publicación tiene más de 100 mil likes y cientos de mensajes de apoyo a la actriz por mostrarse al natural. “Wow qué belleza”, “Verte así tan natural, tan relajada, tan Lucero, es lo que más me hace feliz!”, “Qué Bonita eres, siempre me has parecido que tienes una cara de muñeca. Gracias por darnos un año tan maravilloso y permitirnos a tantos disfrutar de tu talento a la distancia, te quiero mucho Feliz 2020”, son algunos de los comentarios que recibió Lucero.

Hace unos días la intérprete de ‘Vete con ella’ adquirió una lujosa casa en la ciudad de Miami, Estados Unidos (EE. UU.) valorada en siete millones de dólares, que reúne las condiciones necesarias para que Lucero disfrute la propiedad con sus seres queridos.











