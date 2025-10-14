Luciendo el tricolor: Venezuela deslumbró con su traje típico en el Miss Grand International

Caracas/Foto: Nary Battikha.- Nary Battikha, representante de Venezuela, deslumbró la noche del lunes en el Miss Grand International que se lleva a cabo en Tailandia, gracias a la presentación del traje típico que estuvo adornado con los relucientes colores de la bandera tricolor.

De acuerdo con Miss Grand Venezuela, la vestimenta llevó por nombre homenajes a las reinas venezolanas.

"Venezuela, mundialmente es reconocida como el país de las mujeres hermosas y reinas de belleza, es la idiosincrasia de un pueblo… Las reinas de belleza llevan la pasión como escudo y el sueño como bandera. No son solo coronas: son testigos del esfuerzo colectivo, mensajeras de orgullo y empeño, luceros que representan a pueblos, barrios y plazas. Representan la fuerza colectiva de familias y equipos que las forman, la confianza de comunidades que sueñan con ellas", resaltó.

Además, la competidora venezolana lució una hermosa capa de tono azul oscuro, con el Escudo Nacional estampada en el centro, rodeado por las ocho estrellas.

Battikha, por su lado, expresó su felicidad por su actuación del lunes. "La noche de ayer viví uno de los mejores días de mi vida. No solo pude llevar puesto un traje que representa nuestro país, nuestras mujeres y su belleza, sino que además pude lucir el sueño de muchas niñas de Venezuela, incluyéndome a mí en mi infancia", apuntó.

Y es que la ocasión era mucho más especial para Battikha, quien tras siete años pudo retornar a los certámenes de belleza y vivir una noche única como la del 13 de octubre.

El diseñador Carlos Pérez fue el encargado de confeccionar el vestido que lució la representante venezolana.

Nary Battikha se mantiene en carrera en la competencia y busca hacerse con la segunda corona venezolana en el Miss Grand International.

La preliminar de Miss Grand International 2025 se celebrará este miércoles, mientras que la final se llevará a cabo el sábado.