Luis Peche solicitó a las autoridades una "investigación rápida" tras atentado en Bogotá
El consultor, quien se encuentra en recuperación por sus lesiones, reiteró su agradecimiento por todo el apoyo recibido tras el ataque y las circunstancias tanto de él como de Velásquez “siguen siendo de alto riesgo”
Caracas/Foto: Archivo.- El consultor político Luis Peche Arteaga pidió este miércoles a las autoridades colombianas iniciar una investigación “rápida y transparente” para esclarecer el ataque del que fue víctima junto al defensor de derechos humanos, Yendri Velásquez.
“Creo que lo estamos contando como un milagro concedido por nuestros nuevos santos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que nos dieron una nueva oportunidad de vivir. La abrazamos con gratitud, así como abrazamos con profundo cariño todas las muestras de apoyo y preocupación que hemos recibido en estas horas tan difíciles”, escribió Peche Arteaga en su cuenta de X.
El consultor, quien se encuentra en recuperación por sus lesiones, reiteró su agradecimiento por todo el apoyo recibido tras el ataque y las circunstancias tanto de él como de Velásquez “siguen siendo de alto riesgo”.
"Mi mensaje es claro: los activistas venezolanos necesitamos protección. Muchos tuvimos que ampararnos en otros países para escapar de la persecución, pero la represión trasnacional es real, y lamentablemente, Venezuela ya reúne varios casos graves", expresó.
“Afortunadamente estamos vivos para contarlo, y es momento de actuar antes de que más personas sean víctimas y las consecuencias sean irreparables. Hablaré con los medios en la medida en que pueda ir procesando lo ocurrido. Aún no concluyen las cirugías que necesita Yendri y yo sigo en recuperación por la complejidad de mis lesiones”, añadió.
Ante ello pidió que el ataque sea una “oportunidad para visibilizar la vulnerabilidad de tantos venezolanos” que “no pueden vivir” en su país y enfatizó que “sin protección legal tampoco podemos hacerlo en un país como Colombia”.
El pasado lunes 13 de octubre, Velásquez y Peche fueron resultaron heridos de bala en un ataque armado en el barrio bogotano de Cedritos cuando se disponían a tomar un transporte público.
Ambos fueron trasladados a la Clínica Reina Sofía, donde se encuentran fuera de peligro, aunque Velásquez tuvo que ser sometido a una cirugía.
Ante ello, la Defensoría del Pueblo instó a la Fiscalía a adelantar una investigación “pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas de protección para las víctimas”, al tiempo que reiteró su rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra quienes buscan refugio y asilo en Colombia.
