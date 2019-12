Luis Olavarrieta explicó porqué se fue de Venezuela

Caracas / Foto portada: Revistaronda.- El periodista, presentador y actor venezolano, Luis Olavarrieta, afirmó este viernes 20 de diciembre que se sintió “exhausto” por todas las calamidades que afrontó este año en el país y anunció a través de su cuenta en la red social Instagram que se va de Venezuela por un tiempo.

“La verdad me siento exhausto, sin aire, y se qué muchos deben estar igual. Este año tuvo una complejidad particular y también extrema. Nos tocó insistir, con coraje, en un país que no responde; bajo una crisis que nos asfixió. Nos encaramamos, a empujones, en una dolarización que llegó sin freno”, escribió el periodista en su publicación.











Olavarrieta, de 38 años de edad, compartió con sus dos millones de seguidores de Instagram una fotografía desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía y en su mensaje explicó las razones por las que migrará por un tiempo indefinido.

“La usura, la especulación, la mediocridad nos acorraló y con ella aprendimos a reconocer la prepotencia de los guapos, blindados y apoyados (…) Nos quedamos sin luz, sin agua, sin gasolina pero lo más lamentable que nos quedamos sin el apoyo de nuestros seres queridos, gracias a la migración”, detalló el actor.

Asimismo, finalizó su mensaje asegurando que volverá después de tomarse un respiro. “En los próximos días abrazaré a los míos. La distancia al fin se hará corta. Un abrazo apretado a todos aquellos que seguimos sobreviviendo y creyendo que Venezuela va hacia adelante. Nos vemos pronto. Dios los bendiga”, concluyó.











El pasado 26 de septiembre Olavarrieta confesó en una entrevista de la revista Ronda que dejaría de conducir el espacio ‘Gente como uno’, que se transmite en el canal de horizonte, Televen.

“No me voy del país y esta decisión, personal, fue tomada hace más de un mes, no se debe a presiones ni tampoco a ninguna circunstancia en particular”, afirmó en ese momento.

Comentarios

comentarios