Caracas/ Foto: NTN24. El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Luis Parra, encabezó este martes una reunión con parlamentarios del PSUV y con la denominada fracción CLAP, en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, en la que se propuso que el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) lo realice el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Nicolás Maduro, ya que había una “omisión legislativa”.

“Hay muchos elementos en el país que generan cada día que pasa mecanismos y algunos estímulos al tema de la confrontación política. El 5 de enero decidimos comenzar la construcción de un camino para despolarizar este Parlamento que le han negado la posibilidad de construir una solución política. Este Parlamento tiene la competencia de designar a un nuevo Consejo Nacional Electoral. Nuestra culpa la vamos a asumir porque no vamos a tener ningún complejo”, comentó Parra.











Asimismo, creó una “comisión especial” para “generar encuentros necesarios y elegir un verdadero CNE”, la cual estará compuesta por: Richard Arteaga, José Antonio España, Franklin Duarte, Kerrins Mavarez, Julio Chávez y Nosliw Rodríguez.

“Desde hoy convoco a esta plenaria una comisión especial donde no tengamos partidos políticos censurados, no donde debamos decirle a la gente quién vota y quién no vota, que haya respeto al voto, que se organice una elección como lo establece el cronograma con al menos cinco meses de anticipación. Desde el voto vamos a cambiar y renovar a Venezuela”, cerró el parlamentario.

Por su parte, el parlamentario José Gregorio Aparicio propuso que sea el TSJ quien por “omisión legislativa” designe a los nuevos rectores del CNE. “Señores diputados, pueblo de Venezuela, es la propuesta que tenemos esta bancada de la oposición que muy responsablemente discutimos todos los aspectos legales, y la única vía que queda es la omisión legislativa para que el nuevo CNE sea designado por el TSJ”, manifestó.











ATENCIÓN | Fracción del Psuv-Clap, liderados por Luis Parra, se reúnen en el hemiciclo de la Asamblea Nacional a puerta cerrada, sin quórum y sin acceso a los medios; mientras bloquean acceso a diputados al Parlamento. — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) January 21, 2020

