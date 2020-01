Luis Parra quiere “articular esfuerzos” para designar nuevos rectores del CNE

Caracas.- El autojuramentado presidente de la Asamblea Nacional (AN), Luis Parra, anunció este lunes que convocará próximamente al Comité Preliminar conformado en el Parlamento para que concluya con la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). “No hay excusa para no articular esfuerzos“, dijo.

El pasado 12 de noviembre desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, los diputados de la AN hicieron el nombramiento de la Comisión que designaría el Comité de Postulaciones para la renovación de las autoridades del CNE.











La Comisión quedó conformada por: Ángel Medina, Luis Aquiles Moreno,Stalin González, Pieron Maroun, Olivia Lozano, Franklyn Duarte, Gregorio Graterol; como representantes de la oposición y William Gil, Jeús Montilla, Nosliw Rodríguez y Julio Chávez por parte del Gran Polo Patriótico.

“Hacemos un gran llamado a quienes conformen desde el Parlamento el Comité de Postulaciones. Estaremos pidiendo al Comité para que inicie los proceso que hace falta para que nombre un nuevo Consejo Nacional Electoral. No hay excusa para no articular esfuerzos, para que podamos iniciar el camino de la vía electoral. No nos va a temblar el pulso para tonar las acciones que nos lleven a un nuevo CNE”, precisó Parra durante una rueda de prensa.

Aseguró que la vía de las elecciones son el “único camino para alcanzar una solución real”, y agregó que la nueva junta directiva de la AN “quiere contar votos y no el sufrimiento de os venezolanos “.











Los fondos de la ayuda humanitaria

Parra anunció que crearán una Comisión Especial para solicitar a los Estados Unidos, —y demás países que hayan contribuido con la ayuda humanitaria— a que se inicie una auditoria para verificar el manejo de los fondos entregados con el objetivo de mitigar la crisis venezolana.

Luis Parra insiste en la malversación de los recursos donados, aunque la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, siglas en inglés) aclaró el pasado diciembre que “no se proporcionan fondos directamente a los miembros elegidos de la Asamblea Nacional, a los funcionarios de alto nivel de la Administración de Guaidó, a los embajadores ni al propio presidente interino”.

“En todo el mundo, la mayoría de los fondos de Usaid se otorgan de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, subvenciones o acuerdos de cooperación. Los socios implementadores incluyen organizaciones religiosas y comunitarias, el sector privado, colegios y universidades, organizaciones públicas internacionales y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro”, dijo el organismo internacional.

“¿Por qué se le niega tanto la información al pueblo venezolano? ¿Por qué no sabemos a donde fue a para ese dinero? Solicitamos a los órganos de los estados formales se inicien investigaciones sobre personas e instituciones que hayan desviado esos fondos”. No se puede permitir que cúpulas que se quieren enquistar en el poder, de ambos extremos, quieran hacer negocio de eso”, expresó Parra.

Relaciones bilaterales y presos políticos

Exigió al régimen de Nicolás Maduro permitir que Venezuela “se restablezcan las relaciones con los EE. UU.”, puesto que, según él, quiere “reinsertar” a la nación en la “acción internacional”.

Respecto a los presos políticos, sostuvo que “sin escatimar en esfuerzos”, llevarán acabo un proceso para “alcanzar la liberación” de las personas arrestadas por su manera de pensar, mencionando dirigentes como Juan Requesens y Gilber Caro.

