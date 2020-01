Luis Parra tras autojuramentación: Iniciaremos el camino de la despolarización del país

Caracas.- El parlamentario Luis Parra, quien se autojuramentó este domingo como presidente de la Asamblea Nacional (AN) junto a otros tres líderes disidentes, quienes terminaron ocupando el resto de los puestos de la directiva, aseguró que comenzará una nueva fase en la que se prevé transitar el camino de la despolarización del país.

Desde las afueras del hemiciclo, el ahora presidente del Palacio Federal Legislativo aseguró que la nueva directiva apostará a la reconciliación ciudadana y parlamentaria, refiriéndose a que de ahora en adelante el objetivo es despolarizar al país.











“Hoy venimos aquí a decirles que no vamos a quedarnos enganchados en la confrontación. Que nosotros vamos a iniciar una autopista para que transitemos el camino de la despolarización del país y el Parlamento”, manifestó Parra.

Al tiempo, hizo un llamado a Nicolás Maduro a volver al Parlamento a “dar la cara”. Además, pidió a los funcionarios de la Fuerza Armada no involucrarse en los ideales políticos de Venezuela, refiriéndose a que no deben inclinarse a ninguno de los bandos que forman parte de la vida política del país.

De igual forma, aseguró que Juan Guaidó no tenía impedido el paso a la AN. “Sabía que teníamos que estar aquí y a él nadie le impedía entrar aquí, la excusa sencillamente era que no tenía los votos y por eso decidió quedarse fuera del Palacio Legislativo”, sentenció.











