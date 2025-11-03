Mundo
Luis Peche a tres semanas del atentado: "Sigo exigiendo justicia y que se esclarezca lo sucedido"
El pasado lunes 13 de octubre, Yendri Velásquez y Luis Peche resultaron heridos de bala en un ataque armado en el barrio bogotano de Cedritos, cuando se disponían a tomar un transporte público
Caracas/Foto: Archivo.- El consultor político, Luis Peche Arteaga, reiteró este lunes su exigencia a que haya justicia tanto para él como para Yendri Velásquez, después del atentado que sufrieron hace tres semanas en Bogotá, Colombia, cuando los atacaron a tiros.
En un video subido a sus redes sociales, el politólogo mencionó que este 3 de noviembre estaba de cumpleaños, por lo que el mejor regalo sería que haya justicia en su caso.
"Sigo exigiendo justicia, sigo exigiendo que se esclarezca lo que sucedió, que se consigan a los responsables materiales, pero también a los responsables intelectuales. Que haya justicia", demandó Peche Arteaga.
Asimismo, agradeció a todas las personas e instituciones, tanto dentro como fuera de Colombia, que han estado atentas a su caso.
"He estado pensando mucho en lo que sucedió, recibiendo este proceso con mucha paciencia, entendiendo que va a ser un camino largo hasta la recuperación, que es un proceso bastante doloroso, pero pudo ser peor", acuñó.
El cumpleaños más importante de mi vida. Cumplo 31 años pero también es el primero desde que volví a nacer.
El único regalo que pido hoy es justicia para mi caso y libertad para mi país.
Gracias a todos por sus mensajes y por su apoyo incondicional. pic.twitter.com/G5wrZAma58— Luis Peche Arteaga (@LuisPecheVE) November 3, 2025
El ataque
El pasado lunes 13 de octubre, Velásquez y Peche resultaron heridos de bala en un ataque armado en el barrio bogotano de Cedritos, cuando se disponían a tomar un transporte público.
Ambos fueron trasladados a la Clínica Reina Sofía, donde a Velásquez se le tuvo que someter a una cirugía.
Ante ello, la Defensoría del Pueblo instó a la Fiscalía a adelantar una investigación “pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas de protección para las víctimas”, al tiempo que reiteró su rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra quienes buscan refugio y asilo en Colombia.
Posteriormente, Peche pidió a las autoridades colombianas iniciar una investigación “rápida y transparente” para esclarecer el ataque del que fue víctima junto al defensor de derechos humanos, Yendri Velásquez.
Luego, la Oficina en del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Colombia exigió al Gobierno de ese país una investigación por el atentado contra los activistas.
