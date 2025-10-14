Luis Peche tras atentado en Bogotá: “Hacer política puede costarte la vida, incluso fuera de Venezuela”

Caracas / Foto:@LuisPecheVE.- El consultor político venezolano Luis Peche se pronunció la noche del lunes tras el atentado del que fue víctima junto al activista Yendri Velásquez, al norte de Bogotá.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Peche aseguró que "hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país".

“Hoy mi hermano de vida y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando, pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo. Gracias a todos los que han escrito. No nos detendremos”, escribió.

El mensaje de Peche fue difundido menos de 24 horas después del ataque a ambos activistas, ocurrido el lunes 13 de octubre en el barrio Cedritos, localidad de Usaquén, en el norte de la capital colombiana.

De acuerdo con el diario El Tiempo, los dos venezolanos fueron interceptados por sujetos desconocidos cuando salían de su residencia y se disponían a tomar un servicio de transporte público. Los agresores les dispararon en plena vía pública antes de huir del lugar.

Advertisement

Velásquez y Peche fueron trasladados de inmediato al Hospital Reina Sofía, donde recibieron atención médica. Las autoridades colombianas confirmaron que ambos se encuentran estables, aunque Velásquez fue intervenido quirúrgicamente.

La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el atentado y pidió una investigación “pronta y exhaustiva” que permita identificar a los responsables. Recordó además que Velásquez había solicitado protección internacional por persecución política en Venezuela.